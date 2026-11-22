Por: VALORA ANALITIK

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Joaquín Gutiérrez, presidente de Ecopetrol, confirmó la aprobación de recursos para la perforación de siete nuevos pozos durante el cuarto trimestre de 2026, ubicados en la subcuenca de Delaware, Estados Unidos.

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En conversación con El Tiempo, explicó que con ellos proyecta incorporar una producción adicional de 2.000 barriles diarios a partir del primer trimestre de 2027.

La iniciativa busca compensar el impacto del recorte de taladros aplicado en 2025, cuando la compañía pasó de operar con cuatro equipos a dos. Con esta nueva campaña de perforación, la petrolera espera fortalecer sus niveles de producción y avanzar en el crecimiento de su negocio de hidrocarburos.

La decisión hace parte de la hoja de ruta de corto y mediano plazo de Ecopetrol, que contempla cuatro focos estratégicos para la compañía y que serán medidos mediante indicadores con reportes periódicos sobre sus avances.

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El primero de estos objetivos es impulsar el crecimiento del negocio principal de la empresa, enfocado en los hidrocarburos, mediante el aumento de la producción y las reservas. También contempla acelerar el desarrollo de proyectos en Colombia, incluidos los de costa afuera y los yacimientos no convencionales.

Ecopetrol apunta a mejorar rentabilidad y recuperar la confianza

Los otros dos focos estratégicos están relacionados con el fortalecimiento de la rentabilidad, la generación de caja y la disciplina de capital, así como con la recuperación de la confianza de los diferentes grupos de interés en la compañía.

En paralelo, Ecopetrol está reforzando las medidas de disciplina de costos en el Grupo Empresarial, con acciones dirigidas a eliminar duplicidades, evitar reprocesos y optimizar las cargas administrativas.

Adicionalmente, la empresa trabaja con el Ministerio de Hacienda en la definición de mecanismos para viabilizar el recaudo de la cuenta del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), con el propósito de proteger su liquidez y fortalecer su posición financiera.

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