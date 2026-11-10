El senador Andrés Forero puso sobre la mesa una posibilidad que cambiaría la estructura de propiedad de Ecopetrol: que el Estado colombiano conserve el 49 % de las acciones, pero entregue el control de la compañía a otro accionista.

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La propuesta fue mencionada durante su entrevista en el ‘Boroló político’, de Pulzo, en la que el congresista abordó las alternativas que se discuten para enfrentar la situación fiscal del país.

Acá, la intervención de Forero (28:44):

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Forero explicó que la discusión sobre la petrolera no debería limitarse a la posibilidad de vender activos estatales para conseguir recursos. También planteó la necesidad de revisar su gobierno corporativo y buscar mecanismos para evitar que la administración de la compañía quede expuesta a los intereses de los gobiernos de turno.

En ese contexto, mencionó la posibilidad de que otro sector o accionista asuma el control de Ecopetrol, mientras el Estado mantiene una participación del 49 %.

El planteamiento también se relaciona con las críticas que han surgido alrededor de la administración de la empresa durante el Gobierno anterior, particularmente por la controversia que rodeó a Ricardo Roa, quien presidió la compañía.

El Estado tiene actualmente el 88,49 % de las acciones

La alternativa mencionada por Forero implicaría un cambio importante frente a la composición accionaria actual de Ecopetrol.

De acuerdo con la información oficial de la compañía, las entidades estatales tenían el 88,49 % de las acciones a septiembre de 2026, mientras que los accionistas minoritarios concentraban el 11,51 % restante, de acuerdo con la información publicada por la compañía.

Por tanto, llegar a una participación estatal del 49 % supondría vender una parte considerable de las acciones que hoy están en manos públicas y permitir que otros inversionistas tengan una participación mayoritaria.

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