El valor de una hora ordinaria de trabajo en Colombia podría tener un cambio importante en 2027, dependiendo de quién logre imponer su propuesta en la negociación del salario mínimo. Mientras los empresarios plantean un incremento de entre 8 % y 9 %, las centrales obreras defienden un aumento del 38,5 %, una diferencia que también se reflejaría en el bolsillo de los trabajadores y en los costos de contratación.

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Las primeras cifras permiten calcular cuánto costaría una hora laboral bajo cada escenario, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo. Las reuniones de concertación entre Gobierno, empresarios y representantes de los trabajadores comenzarán el próximo 18 de noviembre.

Para entender el impacto, el salario mínimo vigente en 2026, que quedó en $ 1.750.905, más un auxilio de transporte de $ 249.095. Esto representa un ingreso mensual conjunto de $ 2.000.000 para quienes tienen derecho a ese beneficio.

Con la jornada máxima legal de 42 horas semanales, el cálculo mensual contempla 210 horas ordinarias. De esta manera, el valor actual de una hora de trabajo se ubica alrededor de los $ 8.338, tomando como base únicamente el sueldo básico.

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Propuesta de empresarios

Si se aprueba el incremento del 8 % que contemplan los empresarios, el salario básico subiría a $ 1.890.977. Al sumar el auxilio de transporte, el ingreso mensual llegaría aproximadamente a $ 2.160.000.

En ese escenario, el costo de una hora ordinaria pasaría a unos $9.005. Si se toma como referencia el incremento de hasta 9 % planteado por Fenalco, el ingreso mensual conjunto se ubicaría cerca de los $ 2.180.000.

Propuesta de centrales obreras

La cifra cambia considerablemente con la propuesta de las centrales obreras. Si se aprueba el aumento del 38,5 %, el salario básico llegaría a $ 2.425.003 y el auxilio de transporte subiría a $ 344.997. En total, los trabajadores recibirían $ 2.770.000 mensuales.

Con ese incremento, una hora ordinaria costaría aproximadamente $ 11.548, es decir, más de $ 2.500 por encima del escenario empresarial del 8 %.

Las centrales obreras sostienen que los trabajadores han perdido el 32 % de su capacidad de compra y necesitan un ajuste que permita recuperar ese terreno.

Cabe mencionar que estos valores son proyecciones y no tarifas definitivas. El salario mínimo de 2027 deberá quedar definido mediante concertación o decreto presidencial antes del 30 de diciembre de 2026.

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