La Superintendencia de Sociedades le dio a Helicópteros Nacionales de Colombia (Helicol) un plazo de dos meses para corregir las fallas de su acuerdo de reorganización y evitar que la empresa entre en liquidación judicial.

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La decisión, tomada el 6 de noviembre, determinó que el acuerdo aprobado en noviembre de 2023 carece de eficacia jurídica porque la compañía no obtuvo las autorizaciones necesarias para garantizar el pago de sus obligaciones pensionales.

El problema está en el mecanismo elegido por Helicol para cubrir las pensiones de sus trabajadores de tierra y de vuelo. La empresa planteó que Valorem S.A.S. asumiera el pasivo de las primeras y que las segundas se integraran con Caxdac.

Sin embargo, nunca presentó la solicitud correspondiente ante la Superintendencia de Transporte y el Ministerio del Trabajo tampoco emitió un concepto favorable.

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Por eso, Helicol deberá radicar la solicitud ante la Superintendencia de Transporte en un plazo de 15 días después de que la decisión quede en firme. Luego tendrá dos meses para conseguir la autorización y el concepto favorable del Ministerio del Trabajo.

Si incumple los plazos, no atiende los requerimientos o recibe una respuesta desfavorable, la ineficacia del acuerdo será definitiva y se ordenará su liquidación judicial.

Mientras tanto, deberá continuar pagando salarios, mesadas pensionales y aportes a seguridad social.

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