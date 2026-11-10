Una de las marcas más entrañables y tradicionales en la historia laboral de Colombia atraviesa por su momento más crítico. Se trata de las famosas hojas de vida Minerva, un formato impreso que durante décadas sirvió como el puente fundamental para que millones de ciudadanos consiguieran empleo en papelerías, almacenes y oficinas de todo el país, y el cual hoy enfrenta una profunda crisis financiera que obligó a su propietaria, la compañía Legis, a iniciar un proceso de reorganización para salvar sus operaciones.

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De acuerdo con la información revelada por el diario El Colombiano, la compañía arrastra dificultades económicas derivadas de la transformación tecnológica, la masificación del internet, los documentos digitales y el auge de plataformas especializadas en empleo como LinkedIn o CompuTrabajo, factores que redujeron drásticamente la demanda de formatos impresos. Este panorama adverso se reflejó en los resultados financieros correspondientes al año 2025, periodo en el que Legis reportó ingresos por $24.657 millones y pérdidas netas de $647 millones, una situación que estuvo acompañada de un recorte masivo de su planta laboral al pasar de cerca de 1.200 trabajadores a menos de 400 empleados actuales.

Detrás de este ícono institucional se encuentra Legis, una empresa fundada en 1951 por los abogados Tito Livio Caldas y Alberto Silva, la cual comenzó editando publicaciones de carácter jurídico antes de expandirse a otros sectores del mercado. En el año 1968, la firma adquirió la imprenta Minerva, integrando a su catálogo los conocidos formatos de hojas de vida y documentos comerciales que se convirtieron en un producto indispensable de la cotidianidad colombiana. No obstante, la modernización de los procesos de contratación dejó rezagados estos artículos de papel que los aspirantes solían diligenciar a mano.

Pese a la gravedad del escenario financiero y al cierre de varias de sus oficinas, la directiva de la empresa mantiene expectativas de reactivación. En declaraciones concedidas al diario La República, el gerente general de la compañía, Juan Pablo Granada, indicó que la estrategia actual apunta a estabilizar las finanzas para alcanzar ventas de entre $35.000 millones y $40.000 millones en el año 2028, proyectando un crecimiento que les permita llegar a los $50.000 millones en 2030 y superar así este histórico bache económico.