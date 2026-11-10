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Las bases del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno De la Espriella proponen eliminar los estratos en Colombia y crear un nuevo esquema de caracterización demográfica en el país.

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Una de las implicaciones más importantes de esta propuesta sería un cambio profundo en la manera en que se cobran los servicios públicos, pues también se redistribuirían los subsidios que se entregan a las poblaciones más vulnerables.

Cabe recordar que la medida de eliminar los estratos en Colombia también hizo parte del plan de desarrollo del gobierno Petro, que dejó algunas bases para cambiar los cobros que se hacen en los recibos de energía, acueducto y gas, entre otros.

De esta manera, el primer gran foco estará en que el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, fortalezcan y actualicen la estratificación socioeconómica.

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Esto, con miras a potenciar su uso como componente del esquema de focalización del régimen de subsidios y contribuciones de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes, acueducto, alcantarillado y aseo.

“Para ello, optimizarán, diseñarán, validarán y realizarán pruebas piloto de una propuesta metodológica orientada a la articulación progresiva de la estratificación con información socioeconómica de los hogares, registros administrativos, variables catastrales y la información disponible en el Registro Universal de Ingresos, con el fin de mejorar la identificación de las condiciones de ingreso, vulnerabilidad y capacidad de pago de los hogares y fortalecer la focalización y asignación de los subsidios y las contribuciones”, dice el documento sobre eliminar los estratos en Colombia tal como se conocen.

Esto se traduce en que un hogar con ingresos medios o altos, pero ubicado en una zona de estrato dos, no recibiría los subsidios que se entregan mediante los servicios públicos. Al mismo tiempo, para evitar la pobreza oculta, una familia de ingresos bajos pero con una casa en un estrato alto podría ver un alivio en el cobro de estos servicios.

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