Por: El Espectador

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En medio de las complejidades políticas que enfrenta el gobierno respecto a la aprobación de su ley de rescate fiscal, este martes se conocieron los nombres de los senadores responsables de conducir el debate en el Congreso. De acuerdo con lo informado por las comisiones económicas terceras y cuartas del Senado, serán el Partido Conservador y Cambio Radical quienes tomen las riendas en la coordinación de las ponencias. Llama la atención la decisión de los miembros del Centro Democrático, quienes declinaron asumir ese papel, en una movida que marca distancia frente a procesos similares.

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La responsabilidad recae en los senadores David Barguil, del Partido Conservador, perteneciente a la Comisión Tercera, y Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, miembro de la Comisión Cuarta. La tarea de ambos será liderar la elaboración de las ponencias para dar paso al debate parlamentario sobre un proyecto que cuenta con mensaje de urgencia radicado por el presidente Abelardo de la Espriella. Según lo reportado por El Espectador, esta situación contrasta con lo ocurrido en la ley de sometimiento, donde coordinadores ponentes del Centro Democrático encabezaron la discusión, mientras que en esta ocasión la colectividad no figura como líder en el trámite legislativo.

Por otra parte, el Partido Liberal manifestó sus inquietudes acerca de los efectos de la nueva ley de ajuste fiscal, denominada Proyecto de Ley 477 de 2026 o Ley de Rescate Económico. Esta bancada, que se posiciona como la segunda más grande dentro del oficialismo, expresó su preocupación tras una reunión sostuvo con el Ejecutivo en Barranquilla. Puntualmente, señalaron "los efectos que el Proyecto de Ley 477 de 2026 podría tener sobre el costo de vida de los colombianos", advirtiendo que la propuesta oficial debe considerar su impacto en los hogares, la producción nacional y el comercio.

La postura liberal se hizo pública apenas tres días después de la reunión en Barranquilla, a la que no asistió el presidente de la República. Además, se conoció que aún no existen consensos dentro del bloque oficialista y que el Centro Democrático prevé presentar alternativas al proyecto. En línea con esto, el presidente del Congreso y senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, sostuvo que “los colombianos no aguantan un impuesto más y menos en la Región Caribe”, defendiendo, no obstante, la necesidad de recortar el tamaño y los gastos del Estado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes lideran la coordinación de las ponencias de la ley de rescate fiscal en el Congreso?

La coordinación de las ponencias para la ley de rescate fiscal está en manos de los senadores David Barguil, del Partido Conservador, y Carlos Mario Farelo, de Cambio Radical, según lo comunicado por las comisiones económicas del Senado. Este cambio en la coordinación marca una diferencia respecto a proyectos anteriores en los que el Centro Democrático lideró el proceso.

¿Cuáles son las preocupaciones del Partido Liberal frente al Proyecto de Ley 477 de 2026?

El Partido Liberal manifestó inquietud sobre el impacto que el Proyecto de Ley 477 de 2026, conocido como Ley de Rescate Económico, tendría en el costo de vida de los colombianos. De acuerdo con El Espectador, pidieron revisar cómo dicha ley podría afectar los hogares, la producción nacional y el comercio, mostrando reservas pese a reconocer la importancia de atender las dificultades fiscales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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