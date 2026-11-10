La violencia contra las mujeres volvió a sacudir a Barranquilla. Shirley Patricia Payares Díaz fue asesinada en el barrio El Limón, en el suroriente de la ciudad, en un ataque con arma de fuego que habría sido perpetrado por su expareja sentimental, identificado como Édgar José Torrenegra Moreno, de 49 años.

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El crimen ocurrió hacia las 6:00 de la tarde en la carrera 6B con calle 33B. Según la información preliminar recopilada por las autoridades, la mujer se encontraba en ese sector cuando fue abordada por el hombre, quien presuntamente sacó un arma y le disparó en varias oportunidades. Dos de los impactos la alcanzaron en la cabeza y murió en el lugar.

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Después del ataque, el señalado agresor se habría provocado una lesión a sí mismo. Sin embargo, los uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla que llegaron tras el llamado de la comunidad lograron capturarlo y trasladarlo a un centro asistencial.

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Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver que habría sido utilizado en el homicidio. Torrenegra Moreno fue llevado al Paso Simón Bolívar, donde permanece bajo atención médica. De acuerdo con el reporte policial, su estado de salud es estable.

Las primeras indagaciones indican que Shirley Patricia Payares y el presunto responsable mantuvieron una relación sentimental durante aproximadamente seis años. Además, el hombre registra una anotación judicial relacionada con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones.

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Por ahora, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido y establecer si existían antecedentes de violencia o denuncias entre la víctima y el capturado. También deberán determinar las circunstancias que rodearon el ataque, mientras el caso es investigado bajo la hipótesis de un posible feminicidio.

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