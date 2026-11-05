Por: Más allá del silencio

Más allá del silencio es más que un pódcast. Es una ventana a las conversaciones que importan. Conducido por Rafael Poveda, este espacio se dedica a explorar los temas más polémicos y controvertidos de nuestra época. Cada episodio es una inmersión profunda, con un enfoque investigativo y crítico, en los casos que resuenan en nuestra sociedad. Únete... Visitar sitio

El 2 de febrero de 2025 se convirtió en una fecha imposible de olvidar para Katherin Suárez. Ese día encontró a su madre, Magnolia Rivera, de 53 años, asesinada en el apartamento donde vivía en Itagüí, Antioquia. El presunto responsable sería su pareja sentimental, Héctor León Cañas, conocido con el alias de ‘Tortuga’, un taxista señalado de acabar con la vida de la mujer después de una relación marcada por los celos, el control y los comportamientos posesivos.

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En un nuevo episodio de Más Allá del Silencio, Katherin rompe el silencio y cuenta, sin filtros, el horror que enfrentó al descubrir la escena del crimen. Su testimonio reconstruye los momentos más dolorosos de aquella jornada y expone las circunstancias que rodearon la muerte de Magnolia, una mujer cuya historia terminó de manera violenta, presuntamente a manos de quien era su compañero sentimental.

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Detrás de este crimen, según el relato de su hija, existía una relación atravesada por señales de alarma. Los celos extremos y las conductas de control habrían convertido la convivencia en un escenario de tensión. Una dinámica que hoy cobra especial relevancia al reconstruir los antecedentes de una tragedia que dejó a una familia destrozada y a una hija enfrentada a una dolorosa búsqueda de justicia.

Sin embargo, el drama de Katherin no terminó con la muerte de su madre. A la pérdida se sumó una decisión judicial que generó indignación: Héctor León Cañas, señalado como presunto feminicida, recuperó su libertad por vencimiento de términos. Una determinación que no significa que haya sido declarado inocente, pero que representa un nuevo golpe para los familiares de Magnolia.

Ahora, Katherin enfrenta una espera que parece interminable. Según lo expuesto en el episodio, la posibilidad de obtener una condena podría extenderse hasta 2028, tres años después del asesinato de su madre. Mientras tanto, la familia continúa esperando que el proceso avance y que las autoridades esclarezcan plenamente lo ocurrido.

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¿Qué pasó realmente dentro de aquel apartamento? ¿Cómo era la relación entre Magnolia y el hombre señalado de asesinarla? ¿Qué circunstancias llevaron a que recuperara su libertad mientras continúa el proceso judicial?

En esta conversación con Rafael Poveda, Katherin pone rostro y voz a una historia que va más allá de un expediente judicial. Es el relato de una hija que tuvo que encontrar a su madre sin vida y que ahora debe enfrentar otra batalla: evitar que su muerte quede en el olvido y conseguir que se haga justicia.

Una historia desgarradora que evidencia el dolor de las familias que, además de perder a sus seres queridos, deben enfrentarse a largos procesos judiciales para encontrar respuestas.

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