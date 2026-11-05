En medio de casos controversiales en Colombia, un metense enamoró deliberadamente por canales virtuales al homicida de su hermana para recopilar pruebas irrefutables y lograr que el responsable pagara ante los tribunales por el crimen.

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La trágica muerte de la universitaria Ana María Chávez, ultimada cruelmente en Bogotá el 17 de septiembre de 2009, impulsó a su hermano Juan Camilo a encabezar una singular cruzada investigativa.

Descontento con las hipótesis preliminares barajadas por los detectives oficiales, el familiar asumió pesquisas personales para ubicar el paradero de los homicidas de la joven.

“No podía dejar que fuera un homicidio más, una estadística más”, aseguró el hombre cuya familia es proveniente de Villavicencio

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El impactante relato trascendió durante una emisión de ‘Conducta Delictiva’, videopodcast de investigación enfocado en crímenes reales, análisis judicial y testimonios verídicos de víctimas.

En ese espacio audiovisual, Juan Camilo rememoró la férrea convicción que lo motivó a actuar: “O los capturaba o los capturaba”.

La víctima cursaba la carrera de arquitectura en Bogotá, destacaba por su carácter jovial y albergaba la ilusión de consolidar una carrera en la música.

Su pariente evocó con ternura aquellas virtudes: “Ella tenía mucho para entregarle a este mundo, amor, talento, una excelente hermana, una excelente hija”.

Aquellos anhelos juveniles terminaron truncados violentamente aquel fatídico 17 de septiembre de 2009 dentro del apartamento donde habitaba en la urbe bogotana.

Los delincuentes contactaron a la estudiante a través de Facebook simulando ser productores discográficos reconocidos, aprovechando su vocación artística para ganarse su simpatía y confianza personal.

“Mi hermana logra conectar con esta persona que le promete la fama”, rememoró el allegado al repasar el mecanismo de engaño inicial.

Luego de consumarse el asesinato, Juan Camilo inspeccionó minuciosamente los videos registrados por los circuitos cerrados de vigilancia instalados en los accesos del conjunto residencial.

Las secuencias visuales registraron a varios desconocidos ingresando al inmueble y retirándose posteriormente con maletas cargadas con objetos personales de la universitaria.

“Ahí es donde arranca y nos enganchamos con la tesis que era la correcta”, explicó el investigador civil al detallar las evidencias fílmicas halladas de la copropiedad en la que ella vivía.

“Lo que logramos identificar en las cámaras de seguridad iniciales eran un par de jóvenes delgados con un estilo, uno de ellos especialmente en esa época para 2009 estaban muy de moda los ‘candies’, como tipo ‘emo candy'”, aseguró.

Días después, localizó publicaciones digitales donde los sospechosos lucían orgullosamente las pertenencias de la occisa durante concurridas fiestas nocturnas capitalinas.

“Orgullosos del crimen que acaban de cometer, pero con las prendas como trofeo de mi hermana”, relató con indignación el familiar.

Provisto de estas pistas, estructuró una sofisticada trampa encubierta creando identidades apócrifas de mujeres jóvenes para estrechar lazos afectivos directos con los agresores.

“Utilizo unos perfiles de unas niñas, unas de Uruguay, unas mujeres jóvenes, eh de unas de Uruguay, unas muchachas de Puerto Rico, una de Argentina, una de Chile y sustraigo esos perfiles de Facebook de estas muchachas y les pongo nombres colombianos, muy muy colombianos, Diana, Sofía, Camila y construyo cada uno de estos perfiles para que sea muy real. De hecho, le pido a muchos amigos y dentro del círculo y la mesa de investigadores que eran amigos y amigas de mi hermana, les pido a ellos que desde sus perfiles reales me comenten los perfiles”, relató.

El joven inició un coqueteo digital calculando aguardar meses, pero el presunto victimario reaccionó inmediatamente con devoción a las insinuaciones románticas virtuales.

“En una noche ya el nivel de confianza es tal que al día dos ya era ‘mi amor’, ya era mi novia, llegué el punto de que me lo cuadré. Yo fui novia de alias ‘Chucky’, del quien le hizo eso a mi hermana“, contó.

Esa audaz seducción permitió cosechar confesiones determinantes para esclarecer el suceso: “Necesito interactuar con ellos, hacerlos amigos para ganarme su confianza y traer esa información”, explicó sobre su plan.

Gracias a este empeño, el hombre impidió la impunidad del asesinato, facilitando la ubicación y posterior captura y encarcelamiento del victimario.

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