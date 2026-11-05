La historia de John Wayne Gacy conmocionó a Estados Unidos a finales de la década de 1970. Durante años, este hombre logró mantener una apariencia de ciudadano ejemplar: participaba en actividades comunitarias, tenía un negocio de construcción y, en algunas ocasiones, se disfrazaba de payaso para entretener a niños en eventos y hospitales.

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Sin embargo, detrás de esa imagen estaba uno de los criminales más conocidos de la historia del país. Gacy fue responsable del asesinato de 33 hombres y adolescentes, en crímenes cometidos principalmente entre 1972 y 1978, en el área de Chicago, Illinois.

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Su caso se hizo conocido no solo por la cantidad de víctimas, sino también por la manera en que ocultó los cuerpos de varios de ellos en el espacio debajo de su propia casa.

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¿Quién era John Wayne Gacy?

Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Estados Unidos. Durante su vida adulta se dedicó a los negocios y llegó a involucrarse en actividades políticas y comunitarias. También trabajaba como animador en fiestas y eventos, donde se presentaba como Pogo el payaso.

Esa faceta le dio el apodo de ‘el payaso asesino’, aunque sus crímenes no estaban relacionados con sus presentaciones artísticas. De acuerdo con los registros del FBI, fue condenado por asesinar a 33 hombres jóvenes, cuyas edades estaban entre los 14 y los 21 años.

Así descubrieron los crímenes de John Wayne Gacy

Los asesinatos ocurrieron principalmente entre 1972 y 1978. Gacy atraía a sus víctimas con diferentes engaños y, en algunos casos, les ofrecía oportunidades de trabajo o dinero. Después las llevaba a su vivienda, donde cometía los ataques.

Durante años, las autoridades no conocieron la magnitud de lo que sucedía. La investigación dio un giro en diciembre de 1978, cuando desapareció Robert Piest, un adolescente de 15 años que había salido de su trabajo para encontrarse con Gacy, quien supuestamente podía ofrecerle un empleo.

Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta la vivienda del sospechoso. Allí encontraron restos humanos enterrados en el espacio debajo de la casa. Los hallazgos posteriores permitieron establecer que el lugar había sido utilizado para ocultar a numerosas víctimas.

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La investigación también determinó que Gacy había dejado otros cuerpos en diferentes lugares, incluidos terrenos de su propiedad y el río Des Plaines. Después de su captura, Gacy fue procesado por los homicidios. En 1980, un jurado lo declaró culpable de 33 asesinatos y recibió una condena a muerte.

El caso tuvo gran repercusión en Estados Unidos por la cantidad de víctimas, el tiempo durante el cual el responsable logró ocultar sus crímenes y el contraste entre su imagen pública y las actividades que desarrollaba en privado.

Además, sus entrevistas con investigadores del FBI, entre ellos especialistas que estudiaban el comportamiento de criminales violentos, contribuyeron al desarrollo de herramientas de análisis utilizadas en investigaciones criminales.

¿Qué pasó finalmente con John Wayne Gacy?

John Wayne Gacy permaneció en el corredor de la muerte durante más de una década. Finalmente, fue ejecutado mediante inyección letal el 10 de mayo de 1994, en el centro penitenciario de Stateville, en Illinois. Tenía 52 años.

Su muerte no puso fin al impacto del caso. La investigación dejó preguntas sobre las circunstancias que permitieron que asesinara durante varios años sin ser detenido y sobre las fallas que pudieron retrasar la identificación de las víctimas.

La historia de Gacy continúa siendo uno de los casos criminales más recordados de Estados Unidos, no solo por los 33 homicidios por los que fue condenado, sino también por la manera en que utilizó su apariencia de hombre integrado a la comunidad para ocultar una serie de crímenes.

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