La familia de Jaysulis Yanet Andrés Pérez, una colombiana de 35 años oriunda de Carepa, Antioquia, atraviesa una difícil situación tras el asesinato de la mujer en Noruega. La comerciante había viajado a ese país el pasado 7 de septiembre con la intención de casarse con su pareja sentimental, pero la relación terminó en un crimen que ahora investigan las autoridades europeas.

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Según relató su hermana, Vivis Marcela Reyes Pérez, Jaysulis estaba muy enamorada del hombre, a quien conocía desde hacía tres años. La familia sabía que viajaba para comenzar una nueva etapa a su lado. “Nos contaba que el señor era un caballero, romántico, muy detallista, que además tenía experiencia porque al parecer ya había tenido una familia, y deseaba comenzar de nuevo”, recordó en diálogo con El Tiempo.

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La comunicación con sus seres queridos se interrumpió el 26 de octubre. De acuerdo con los detalles conocidos por el diario, la mujer recibió dos disparos en el pecho, efectuados a corta distancia con un arma que tenía silenciador, dentro de la vivienda de su pareja. En el lugar también se encontraban, según la información entregada a la familia, dos hijas menores de edad del presunto agresor.

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Después del ataque, el hombre habría intentado ocultar lo ocurrido y buscar ayuda para construir una coartada. Sin embargo, un conocido al que llamó para pedirle colaboración se negó a participar y alertó a las autoridades. La Policía noruega ingresó a la residencia y encontró el cuerpo de Jaysulis sobre una cama. El presunto responsable fue capturado y permanece a disposición de la justicia de ese país.

Mientras avanza la investigación y se conocen los resultados definitivos de la necropsia, los familiares enfrentan otra dificultad: conseguir que los restos de la colombiana sean trasladados a su país. Su hermana pidió apoyo del Gobierno nacional y de las instituciones humanitarias, pues asegura que la familia no cuenta con recursos suficientes para asumir los costos de la repatriación.

“Mi hermana Jaysulis Yanet fue asesinada por su pareja sentimental en Noruega. Nos asignaron un abogado de oficio que nos dice que la situación de repatriación está complicada. Necesitamos la colaboración del Gobierno Nacional, de las instituciones humanitarias, ya que somos una familia humilde de bajos recursos”, expresó Vivis Marcela. También aclaró que sus allegados no están solicitando donaciones económicas, luego de que circularan cadenas de recolección de dinero en redes sociales. “Lo que pedimos es una intervención urgente de los canales diplomáticos del Gobierno colombiano”, agregó.

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De acuerdo con la familia, las autoridades noruegas y la embajada les han comunicado que existen limitaciones presupuestales para cubrir el traslado del cuerpo. La petición de los allegados es que los restos lleguen al aeropuerto de Bogotá, desde donde puedan continuar el recorrido hasta Carepa para darle sepultura en su tierra natal.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el Consulado de Colombia en Oslo estableció contacto con la Policía noruega y recibió documentos para verificar la identidad de la víctima. La Cancillería también indicó que mantiene comunicación con sus familiares desde finales de octubre, les brinda orientación jurídica y asignó un abogado de oficio para acompañar los trámites de repatriación y una eventual indemnización para la hija de 16 años. Jaysulis es recordada por sus seres queridos como una mujer emprendedora, independiente y dedicada a su familia.

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