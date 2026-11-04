Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Nuevos elementos se han conocido acerca del proceso por el asesinato de Paula Carley Coca Murcia, una joven de 23 años asesinada en Santander. El principal implicado es Leonardo Gómez Bernal, de 63 años, quien fue enviado a prisión luego de aceptar los cargos por feminicidio agravado. Según lo informado, este hombre frecuentaba el lugar donde trabajaba Paula y, tras varios intentos de acercamiento sentimental no correspondidos, decidió agredirla. La joven había dejado en claro su rechazo, pues tenía una relación sentimental con otra persona.

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De acuerdo con las primeras versiones recopiladas sobre el caso, la actitud persistente e invasiva de Gómez Bernal llevó a la víctima a experiencias previas marcadas por lo que las autoridades investigan como posibles episodios de acoso. Se sabe que, incluso ante las negativas constantes de Paula, el señalado agresor continuaba buscando su atención, lo que ha motivado a los investigadores a indagar en las circunstancias de este comportamiento previo al fatídico ataque.

El crimen ocurrió el domingo 1 de noviembre, cerca de las 12:40 del día, en un establecimiento localizado en el sector La Recta, específicamente en el kilómetro 2 de la vía entre San Gil y Socorro, bajo jurisdicción de Pinchote. Paula descansaba en una hamaca durante ese momento cuando Leonardo Gómez Bernal llegó de repente. Tras una breve discusión, el agresor supuestamente la atacó de forma reiterada con un arma cortopunzante, según la información recogida en los reportes oficiales y gracias a los registros de cámaras de seguridad del local.

Pese a que la joven recibió auxilio y fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, las heridas resultaron ser mortales y murió poco después. El agresor intentó escapar del lugar, pero las autoridades activaron un plan candado y lograron ubicarlo en el sector de la Plaza de Ferias de San Gil. Durante la captura, Gómez Bernal presentaba lesiones autoinfligidas, recibiendo atención médica bajo custodia policial antes de ser puesto a disposición de la Fiscalía.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía imputó a Gómez Bernal el delito de feminicidio agravado bajo la modalidad de dolo, término jurídico que implica que una persona actúa con intención consciente de causar daño. El procesado aceptó los cargos y un juez de control de garantías ordenó su detención preventiva en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial. Paula, quien era tecnóloga en investigación policial, proyectaba iniciar carrera en la Policía Nacional. Su asesinato ha provocado manifestaciones de rechazo en Santander, incluidas velatones en San Gil, donde allegados y colectivos de mujeres pidieron justicia y recordaron la importancia de denunciar conductas de persecución y acoso que pueden anteceder sucesos de violencia extrema.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los motivos del crimen de Paula Carley Coca Murcia, según las investigaciones?

De acuerdo con las versiones conocidas en el proceso, el crimen habría sido motivado por la insistencia de Leonardo Gómez Bernal en conseguir una relación sentimental con Paula, pese a las negativas constantes de la joven y a que ella mantenía una relación con otra persona. Las autoridades investigan episodios de acoso y persecución por parte del hombre, que no aceptaba el rechazo y eso derivó en el desenlace violento.

¿Qué significa el delito de feminicidio agravado a título de dolo en este caso?

El delito de feminicidio agravado a título de dolo, según lo imputado por la Fiscalía, implica que Leonardo Gómez Bernal actuó de manera consciente e intencionada para causar la muerte de Paula Carley Coca Murcia. Bajo esta figura jurídica, se reconoce la existencia de elementos agravantes y la plena responsabilidad del acusado al cometer el acto violento.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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