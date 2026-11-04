Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una fuerte explosión sacudió la mañana del miércoles 4 de noviembre el corregimiento de El Estrecho, en el municipio de El Patía, Cauca. De acuerdo con los reportes citados en el texto, una volqueta cargada con explosivos fue detonada a pocos metros de la subestación de Policía, justo en las inmediaciones de la importante vía Panamericana. Las consecuencias de este atentado todavía están siendo confirmadas, aunque las cifras preliminares advierten sobre una persona fallecida y al menos seis personas heridas. Estos datos serán validados por las autoridades, quienes adelantan el proceso de verificación de las víctimas y de los estragos generados por el estallido.

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El impacto de la explosión no solo causó estragos en la infraestructura policial del sector, sino que también afectó edificaciones cercanas. La onda expansiva dañó viviendas y establecimientos comerciales en los alrededores, lo que refleja la magnitud del ataque y la preocupación entre los habitantes de la zona.

Según la información suministrada, la volqueta había sido adaptada para perpetrar el atentado directamente contra las instalaciones de la Policía. Las autoridades, mediante labores de vigilancia y control, lograron detectar la presencia sospechosa del vehículo. Frente a la posibilidad de que fuera interceptado, los responsables optaron por detonar los explosivos antes de que los uniformados pudieran evitar la acción. Se señala que el vehículo habría sido reportado como hurtado en el municipio de Timbío, Cauca.

Mientras tanto, equipos de socorro se encuentran atendiendo a los lesionados, al tiempo que la Policía y el Ejército realizan verificaciones para establecer un balance definitivo de las víctimas. Existen reportes sobre posibles daños en una institución educativa situada cerca del lugar, aunque todavía falta confirmación oficial al respecto.

Dada la relevancia de la vía Panamericana como corredor estratégico de la región suroccidental de Colombia, las autoridades mantienen el sector bajo vigilancia estricta. La seguridad fue reforzada para descartar la presencia de otros explosivos y garantizar el tránsito seguro. Además, la investigación oficial apunta a identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado y a esclarecer qué grupo armado podría estar detrás de estos hechos. Se espera un comunicado oficial que informe sobre el número final de afectados y las condiciones de movilidad en la zona.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas resultaron afectadas por la explosión en El Estrecho, Cauca?

De acuerdo con reportes preliminares citados en el texto, la explosión dejó una persona fallecida y al menos seis heridas. Sin embargo, esta información aún debe ser confirmada de manera oficial por las autoridades, quienes continúan verificando los daños y el estado de las víctimas tras el atentado.

¿Por qué la explosión de la volqueta en El Estrecho afectó la vía Panamericana?

La explosión ocurrió junto a la vía Panamericana, una de las rutas más importantes del suroccidente colombiano. Debido a su ubicación estratégica, las autoridades han mantenido controles de seguridad en el sector para descartar la presencia de otros explosivos y asegurar que la circulación vial pueda reanudarse sin riesgos para los ciudadanos y el transporte en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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