La ofensiva anticriminal denominada Operación Némesis, liderada directamente en terreno por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en la ciudad de Cúcuta, dejó en evidencia no solo el despliegue masivo del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) y la Fuerza Pública, sino también el uso de recursos tecnológicos de última generación para contrarrestar las acciones de las estructuras criminales en la frontera.
En medio de los registros audiovisuales compartidos sobre el operativo nocturno, uno de los elementos que mayor curiosidad generó entre la ciudadanía fue un potente dispositivo táctico portado por los uniformados. De acuerdo con portales especializados en tecnología militar y de seguridad, se trata de un inhibidor o arma antidrones con un diseño futurista, cuya función principal es generar un “muro” de interferencia mediante antenas direccionales de radiofrecuencia dirigidas a un punto específico.
A diferencia de los armamentos convencionales que dependen de proyectiles físicos, este sistema permite neutralizar de forma inmediata amenazas aéreas no tripuladas —frecuentemente empleadas por organizaciones al margen de la ley para labores de vigilancia o ataques— sin generar detonaciones, daños colaterales ni caída de escombros sobre la población civil en zonas densamente pobladas.
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Durante toda la noche y la madrugada he estado al frente de la OPERACIÓN NÉMESIS, una ofensiva de nuestra Fuerza Pública para recuperar la seguridad y devolverles la tranquilidad a los habitantes de Cúcuta.
¡A LAS 4:45 DE LA MADRUGADA YA REGISTRÁBAMOS 109 CAPTURAS, 49 ALLANAMIENTOS Y 32 EXPULSIONES!
Este balance preliminar también incluye 12 armas de fuego incautadas, más de 10 kilos de estupefacientes y mercancía recuperada por $500 millones.
Estamos golpeando estructuras vinculadas al homicidio, terrorismo, extorsión, narcotráfico, contrabando y minería ilegal.
¡A LOS BANDIDOS SE LES ACABÓ LA GUACHAFITA!
Estamos actuando, ejerciendo la autoridad y recuperando el control de nuestras ciudades.
Mi reconocimiento y gratitud a los hombres y mujeres de nuestra gloriosa Fuerza Pública, que durante toda la noche y la madrugada han trabajado con valentía, disciplina y compromiso para proteger a los colombianos. ¡Tienen todo mi respaldo y el agradecimiento de la Patria!
No vamos a descansar hasta devolverles la seguridad a los colombianos.
¡EN LA ERA DEL TIGRE, LA DELINCUENCIA NO TIENE DESCANSO NI ESCONDITE!
¡Firme por la Patria!
¡Viva Cristo Rey!
(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 4, 2026
El uso de este equipo se integró a las acciones operativas que dejaron un balance preliminar de 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones en la capital de Norte de Santander. Durante su discurso ante las tropas, el presidente De La Espriella destacó el compromiso institucional de los uniformados y reiteró que la intervención busca liberar definitivamente al departamento del yugo del narcoterrorismo y la criminalidad.
Balance del terremoto, según el presidente
El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.
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