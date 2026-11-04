La ofensiva anticriminal denominada Operación Némesis, liderada directamente en terreno por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en la ciudad de Cúcuta, dejó en evidencia no solo el despliegue masivo del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR) y la Fuerza Pública, sino también el uso de recursos tecnológicos de última generación para contrarrestar las acciones de las estructuras criminales en la frontera.

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En medio de los registros audiovisuales compartidos sobre el operativo nocturno, uno de los elementos que mayor curiosidad generó entre la ciudadanía fue un potente dispositivo táctico portado por los uniformados. De acuerdo con portales especializados en tecnología militar y de seguridad, se trata de un inhibidor o arma antidrones con un diseño futurista, cuya función principal es generar un “muro” de interferencia mediante antenas direccionales de radiofrecuencia dirigidas a un punto específico.

A diferencia de los armamentos convencionales que dependen de proyectiles físicos, este sistema permite neutralizar de forma inmediata amenazas aéreas no tripuladas —frecuentemente empleadas por organizaciones al margen de la ley para labores de vigilancia o ataques— sin generar detonaciones, daños colaterales ni caída de escombros sobre la población civil en zonas densamente pobladas.

El uso de este equipo se integró a las acciones operativas que dejaron un balance preliminar de 109 capturas, 49 allanamientos y 32 expulsiones en la capital de Norte de Santander. Durante su discurso ante las tropas, el presidente De La Espriella destacó el compromiso institucional de los uniformados y reiteró que la intervención busca liberar definitivamente al departamento del yugo del narcoterrorismo y la criminalidad.