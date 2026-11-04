Por: El Espectador

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Un ataque con explosivo alteró la tranquilidad en el peaje de Media Canoa, ubicado en la vía que conecta Cali con Media Canoa, la madrugada de este miércoles 4 de noviembre. De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, el hecho se registró alrededor de las 3:45 a. m. en el kilómetro 36+500, dentro de la jurisdicción del municipio de Yotoco. Aunque el ataque provocó daños materiales considerables, no se reportan personas lesionadas, según confirmaron las autoridades.

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El reporte preliminar de la Policía Nacional señala que los presuntos responsables se movilizaban en una motocicleta roja en sentido Media Canoa–Yumbo. Desde ese vehículo, los atacantes habrían lanzado un artefacto explosivo directamente contra las instalaciones del peaje, lo que ocasionó la afectación principal en la estructura superior y el bloqueo parcial de dos carriles debido a los escombros de techo y fragmentos de madera. Así lo evidencia una imagen difundida por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en la que se aprecian los daños a las instalaciones horas después de la explosión.

Hasta el momento, el caso no deja capturas y no se ha establecido la identidad de los autores materiales. No obstante, la Policía indicó que en la zona operan bandas delincuenciales y disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), aunque no se atribuyó oficialmente el ataque a estos grupos. La institución explicó que se iniciaron las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo el ataque, además de identificar y ubicar a los responsables.

La Policía Nacional rechazó enfáticamente este hecho, calificándolo como una situación “que pone en riesgo la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos”. La institución, junto con la ANI, expresó su compromiso en fortalecer la seguridad en este importante corredor vial, buscando prevenir futuros hechos similares. Paralelamente, se hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de tener información relevante sobre el incidente, se comunique por los canales oficiales: la línea de emergencia 123, la línea antiterrorista 107 o el número 314 358 7212, asegurando la “absoluta reserva” de quienes colaboren.

Para más detalles sobre temas de justicia, seguridad y derechos humanos, consulte la sección Judicial de El Espectador.

¿Cómo afectó el ataque con explosivo al peaje de Media Canoa y qué medidas han anunciado las autoridades?

El ataque con explosivo en el peaje de Media Canoa causó daños materiales, especialmente en la estructura superior y dos carriles, lo que alteró el flujo normal de vehículos por la vía Cali–Media Canoa. Las autoridades, según la Policía Nacional, no reportan personas lesionadas y han anunciado investigaciones para esclarecer los hechos, así como el fortalecimiento de medidas de seguridad en este corredor vial.

¿Quiénes son los posibles responsables del ataque al peaje de Media Canoa?

De acuerdo con la Policía Nacional, aunque no se ha identificado oficialmente a los responsables del ataque, en la zona operan bandas delincuenciales y disidencias de las Farc. Las autoridades continúan las labores de investigación para identificar y ubicar a los autores materiales de este atentado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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