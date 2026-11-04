Por: Noticiero 90 minutos

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El pronóstico meteorológico, término técnico que designa la predicción del estado de la atmósfera en un sitio y momento futuros, es resultado del trabajo de meteorólogos mediante rigurosos métodos científicos y tecnológicos. Según información presentada, estos expertos reúnen en tiempo real indicadores como temperatura, humedad, presión atmosférica, viento y precipitaciones, datos indispensables para prever las condiciones climáticas.

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Para obtener estos datos, se emplean herramientas tecnológicas sofisticadas: satélites que monitorizan la evolución global del clima, radares que detectan precipitaciones y tormentas, y estaciones meteorológicas dispersas que recogen información local y precisa. Luego, todo este caudal de información se introduce en modelos matemáticos que procesan computadoras de alta capacidad, lo que permite elaborar pronósticos cada vez más exactos.

De acuerdo con la misma fuente, esta predicción resulta crucial no solo en la vida cotidiana, sino también en la seguridad colectiva. El pronóstico anticipado de fenómenos extremos como huracanes, tormentas, inundaciones o sequías posibilita alertas tempranas; así, tanto autoridades como comunidad tienen un margen de reacción para tomar precauciones, evacuaciones u otras acciones que previenen la pérdida de vidas y reducen daños materiales.

No menos importante, el rol económico del pronóstico meteorológico es destacado. Sectores clave dependen de esta información para tomar decisiones estratégicas. La agricultura, por ejemplo, ajusta las fechas de siembra, riego y cosecha con base en el pronóstico. Aviación y transporte marítimo modifican rutas y horarios para operar de forma segura y sin contratiempos. Incluso el sector energético, sobre todo el enfocado en energías renovables como la solar y la eólica, utiliza el pronóstico para anticipar la demanda y regular la producción.

Finalmente, en el entorno diario, contar con un pronóstico fiable optimiza la vida de cada ciudadano. Para este miércoles en Cali, según la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), se espera un cielo parcialmente cubierto con lloviznas en la mañana y un ambiente mayormente seco y soleado el resto del día. Durante la noche, el aumento de nubosidad favorecerá precipitaciones ligeras a moderadas especialmente en sectores como el oeste y el sur de la ciudad. Además, la CVC reportó que en las próximas 24 a 48 horas sigue el potencial de lluvias de intensidad media en el departamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el proceso para hacer un pronóstico meteorológico?

El proceso, tal como se describe, consiste en reunir datos precisos de la atmósfera mediante instrumentos como satélites, radares y estaciones meteorológicas. Esta información, que abarca temperatura, humedad y presión, se procesa usando modelos matemáticos en supercomputadoras para definir cómo evolucionará el clima en el corto y mediano plazo.

¿Por qué el pronóstico del clima es importante para sectores como la agricultura y la energía?

De acuerdo con lo expuesto, el pronóstico climatico es fundamental para la agricultura porque determina la planeación de siembras, riegos y cosechas; en energía, especialmente en fuentes renovables, ayuda a regular la producción y estimar la demanda, permitiendo una gestión más eficiente de recursos y disminuyendo riesgos operativos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.