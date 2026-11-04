Por: Noticiero 90 minutos

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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, comunicó que este miércoles se adelantarán labores de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto de varios sectores de la ciudad, lo cual podría generar interrupciones temporales en la prestación del servicio de agua potable. Según la información oficial suministrada por Emcali, estos trabajos forman parte de una estrategia para reponer válvulas y mejorar el funcionamiento de las redes hidráulicas, bajo la orientación de la Gerencia de Acueducto.

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De acuerdo con lo reportado por Emcali y citado por el Noticiero 90 Minutos, las labores implican la ejecución de maniobras específicas, como el cierre por empates en la red de distribución de agua potable, especialmente en el barrio industrial, comuna 8, en la carrera 7, desde la calle 33 hasta la calle 33 A. El corte está programado para una franja horaria extensa, comenzando a las 8:00 a.m. y finalizando a las 9:00 p.m., por lo cual los habitantes de esta zona deberán prepararse para una interrupción del suministro que podría extenderse durante casi trece horas consecutivas.

Pero no solo el barrio industrial se verá afectado por las suspensiones de agua potable. La empresa informó que otros barrios como Santander, específicamente en la carrera 2 con la calle 38 – 13, y Marroquín II, en la carrera 26 H con la calle 73 – 80, también experimentarán cortes. Aunque el detalle de los horarios para estos sectores no se especifica en el comunicado, la empresa recomienda a todos los usuarios de las zonas mencionadas tomar medidas preventivas como el almacenamiento oportuno de agua para suplir las necesidades básicas durante el corte.

La decisión de realizar estos cierres se fundamenta en la necesidad de hacer empates en la red de distribución y reemplazar elementos clave del sistema, lo que a largo plazo repercutirá en una mejor calidad del servicio. Sin embargo, Emcali advierte que este tipo de trabajos, aunque temporalmente incómodos para la ciudadanía, son esenciales para el funcionamiento adecuado del acueducto y para evitar problemas mayores en el futuro.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Cali tendrán suspensiones de agua por trabajos de Emcali este miércoles?

De acuerdo con la información divulgada por Emcali, los barrios industrial, Santander y Marroquín II en Cali enfrentarán cortes de agua debido a maniobras de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto. El barrio industrial, comuna 8, tendrá corte desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., mientras que en los otros dos barrios, las direcciones específicas también figuran en la lista de ajustes anunciados.

¿Por qué Emcali realiza cortes de agua en Cali por reparación y mantenimiento?

Según Emcali, los cortes de agua se deben a trabajos necesarios para la reposición de válvulas y la optimización de las redes del acueducto. Estas acciones buscan garantizar el funcionamiento correcto y mejorar la distribución de agua potable en los sectores afectados, previniendo fallas mayores y asegurando un mejor servicio a largo plazo para la ciudadanía.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.