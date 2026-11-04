La discusión pública en torno a la Ley de Rescate Económico —impulsada por la administración del presidente Abelardo De La Espriella para conjurar la aguda crisis fiscal del país— quedó salpicada este miércoles por un fuerte cruce de declaraciones y vacíos conceptuales dentro del propio equipo de gobierno. El debate se encendió cuando desde los micrófonos de Mañanas Blu, el periodista Néstor Morales puso al descubierto la falta de claridad técnica en el Ministerio de Hacienda para diferenciar las pólizas de salud de los planes de medicina prepagada ante el nuevo esquema impositivo.

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Durante su intervención, Morales criticó duramente las versiones encontradas emitidas desde las carteras gubernamentales. “Ese lapsus lo que quiere decir es que están confundidos. Respetuosamente le sugiero al vicepresidente José Manuel Restrepo, al ministro Miguel Gómez Martínez, a los asesores, hombre pónganse de acuerdo y den una versión única de cuál es la diferencia de la medicina prepagada y la póliza. Acá hay muchos interesados”, sentenció el comunicador.

El meollo del asunto radica en el trato diferenciado que contempla la ley de rescate fiscal, donde las pólizas de salud conservarían su exclusión del gravamen de IVA, mientras que la medicina prepagada vería disparada su tarifa del 5 % al 19 %. Analistas y expertos económicos han señalado que no existe una razón lógica de peso frente a la vinculación con el sistema de las EPS, recordando que mientras los planes prepagados suelen contemplar coberturas para preexistencias gracias a su articulación directa con el sistema general, las pólizas tradicionales dependen exclusivamente de las condiciones contractuales que adquiera el usuario.

La Ley de Rescate Económico, concebida bajo la batuta del actual gobierno para estabilizar las finanzas de la Nación, enfrenta ahora el reto urgente de unificar criterios técnicos ante el Congreso de la República. La falta de precisión normativa no solo expone baches conceptuales en el gabinete, sino que incrementa la incertidumbre para miles de ciudadanos que dependen de estos servicios complementarios de salud en el país.

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