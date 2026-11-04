Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La captura de Luisa Fernanda García Reyes, expareja de Miguel Ángel Hurtado, es un avance importante en la investigación del asesinato de este joven de 26 años en Ibagué. La detención ocurrió el 29 de octubre y García Reyes es señalada de presuntamente haber participado en la planeación del homicidio, ocurrido en febrero de 2026. Según la información recogida por medios y testimonios, sobre la mujer recaen investigaciones por concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y homicidio, que apuntan a su posible involucramiento directo en los hechos.

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La familia de Miguel Ángel había expresado previamente que, tras la separación de la pareja, se presentaron amenazas y conflictos que afectaron la vida del joven. Una hermana de la víctima relató que meses antes de la muerte, Miguel Ángel fue amenazado y, en enero de 2026, sobrevivió a un intento de ataque cuando dos hombres en motocicleta trataron de dispararle, pero el arma no funcionó. Según esta versión, la familia reportó el hecho y las amenazas a la Fiscalía, aunque no se detalla si se tomaron medidas específicas tras esa denuncia. A pesar de los riesgos, Miguel Ángel decidió permanecer en Ibagué y continuar sus estudios de Administración de Empresas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, conocida como Uniminuto.

Otro aspecto planteado por la familia gira en torno al pasado judicial de Miguel Ángel. Su hermana aclaró que el joven había recuperado la libertad el 10 de octubre de 2025, al ser absuelto dentro de un proceso penal, y negó que existieran antecedentes vigentes contra él. Esta posición fue respaldada por allegados, que cuestionaron la presentación que hizo la policía sobre supuestas anotaciones judiciales tras el crimen.

El ataque mortal tuvo lugar el 7 de febrero de 2026, en el barrio Ceiba Norte, cuando Miguel Ángel se encontraba con su padre y un conocido. Un hombre, que llegó al lugar en motocicleta, abrió fuego y huyó rápidamente, dejando al joven sin vida en el sitio. Después, la captura de García Reyes representa una nueva etapa, en la que la justicia deberá determinar cuál fue su papel en el asesinato y si existen otros responsables más allá de ella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la relación entre las amenazas previas y el asesinato de Miguel Ángel Hurtado en Ibagué?

Las amenazas que habría recibido Miguel Ángel Hurtado tras la ruptura con su expareja, Luisa Fernanda García Reyes, según narró su familia, forman parte del contexto que rodea el asesinato. Los episodios, como el intento de ataque en enero de 2026, fueron comunicados a la Fiscalía, pero finalmente el joven fue asesinado semanas después. Según versiones familiares recogidas en el artículo, las amenazas parecían estar relacionadas con la situación personal que vivía la víctima previo al crimen.

¿Qué significa el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio?

De acuerdo con los datos del texto, el delito de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio hace referencia a la presunta participación de varias personas que se asocian con el objetivo de cometer un asesinato. En este caso, la captura de Luisa Fernanda García Reyes está relacionada con la sospecha de que pudo haber hecho parte de la planeación y ejecución del homicidio de Miguel Ángel Hurtado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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