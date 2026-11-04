Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Emily Sofía Santiago Mesa lleva varios días desaparecida en Ibagué, situación que tiene a su familia y allegados sumidos en la angustia. De acuerdo con la información confirmada por sus familiares, la joven fue vista por última vez la noche del lunes 2 de noviembre, tras culminar su jornada laboral en la plazoleta San Lorenzo. Ese día, Emily decidió solicitar un servicio de mototaxi con el objetivo de llegar a su casa, acción que quedó registrada como el último momento en que se tuvo certeza de su paradero. Desde entonces, se perdió todo rastro de ella y su teléfono celular permanece apagado, lo que ha dificultado los intentos de ubicarla.

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Según narran los familiares de Emily Sofía a los medios, la información sobre lo sucedido después de abordar la motocicleta sigue siendo un completo misterio. Lo único que se sabe con certeza es que ella salió después del trabajo y subió a la moto solicitada por medio de una aplicación, pero nunca llegó a su destino. Ante la ausencia de detalles sobre el recorrido de la motocicleta, quienes la buscan hacen un llamado urgente a la ciudadanía, especialmente a los conductores de plataformas, taxistas y transeúntes que hayan circulado por la zona en ese horario, para que colaboren proporcionando cualquier pista relevante. Solicitan videos de cámaras de seguridad o cualquier dato que pueda ayudar a establecer los movimientos de Emily después de salir del trabajo.

En medio de la preocupación creciente, la familia de Emily intensifica la campaña de búsqueda pidiendo a la comunidad ibaguereña que difunda su fotografía y su historia. Invitan a compartir información a través del número 311 234 6097 o comunicándose directamente con la Policía Nacional en las líneas de emergencia, en caso de contar con cualquier pista que permita dar con su paradero. Mientras el tiempo avanza sin respuestas, la esperanza de familiares y amigos de Emily se mantiene en pie gracias a la solidaridad de la comunidad. En redes sociales y medios locales, continúan replicando el llamado hasta lograr que la joven regrese a salvo a su hogar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la última vez que se vio a Emily Sofía Santiago Mesa en Ibagué?

La información proporcionada por sus familiares indica que la última vez que se vio a Emily Sofía Santiago Mesa fue la noche del lunes 2 de noviembre, cuando terminó su turno en la plazoleta San Lorenzo y abordó una motocicleta solicitada mediante una aplicación para dirigirse a su casa, sin que existan datos posteriores sobre su paradero.

¿Cómo pueden las personas ayudar en la búsqueda de Emily Sofía Santiago Mesa?

Para colaborar en la búsqueda de Emily Sofía Santiago Mesa, sus familiares solicitan compartir su fotografía y cualquier información relevante. En caso de contar con datos o videos de cámaras de seguridad que ayuden a reconstruir su recorrido después de salir de trabajar, las personas pueden comunicarse al 311 234 6097 o informar a la Policía Nacional a través de sus líneas de emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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