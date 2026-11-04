Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noche del martes 3 de noviembre, un grave accidente conmocionó a la población de Lérida: un niño de 12 años perdió la vida tras ser atropellado por una camioneta alrededor de las 8:30 p. m. La información disponible indica que, tras este trágico hecho, la familia del menor ha solicitado con insistencia que se esclarezcan por completo las circunstancias que llevaron al fatal desenlace, dado que existen dudas y preguntas sobre lo ocurrido. La solicitud principal es que se realicen todas las verificaciones necesarias para establecer con claridad cómo sucedió el atropellamiento y cuáles personas pueden ser responsables, de acuerdo con lo que señalan los allegados del menor fallecido.

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Dentro de las preocupaciones manifestadas por la familia, se destaca la posibilidad de que el conductor de la camioneta haya estado ebrio al momento del accidente. Esta versión fue compartida por los familiares, quienes consideran fundamental que las autoridades competentes realicen las pruebas técnicas necesarias para confirmar o descartar una posible embriaguez. La familia exige que los resultados de dichas pruebas se divulguen de manera clara y transparente, para que no quede ninguna sospecha sin resolver en torno al comportamiento del conductor, siempre de acuerdo con las declaraciones de los afectados.

Por el momento, la presunta embriaguez del conductor sigue siendo una versión presentada por los familiares y que deberá ser verificada a través del proceso de investigación. La intención de la familia es que la muerte del niño no pase desapercibida ni quede impune, por lo que esperan que el caso se investigue a fondo y que las autoridades proporcionen el acompañamiento necesario para que su denuncia pueda ser conocida por la opinión pública. Así buscan que el caso avance hacia el esclarecimiento y se establezcan las responsabilidades correspondientes, como lo han venido pidiendo desde el suceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las versiones sobre la posible embriaguez del conductor en el accidente de Lérida?

Según la información proporcionada por los familiares del niño fallecido, existe la sospecha de que el conductor de la camioneta involucrada en el atropellamiento pudo haber estado en estado de embriaguez en el momento del accidente. Por tal motivo, la familia ha pedido que se adelanten las pruebas necesarias para comprobar si efectivamente el conductor consumió alcohol, y que se comuniquen claramente los resultados de dichos exámenes en el curso de la investigación.

¿Cómo exigen los familiares del menor que las autoridades esclarezcan las circunstancias del accidente?

Los allegados han pedido expresamente que las autoridades realicen una investigación exhaustiva para determinar cómo ocurrió el atropellamiento, quiénes participaron y, en caso de comprobarse alguna responsabilidad, que los implicados respondan ante la ley. Además, solicitan el acompañamiento institucional necesario para que su denuncia tenga visibilidad pública y no quede sin respuesta o en la impunidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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