Por: Portal Bogotá

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Bogotá, mi Ciudad, mi Casa es una iniciativa dedicada a la conciliación y la resolución pacífica de conflictos entre ciudadanos en la capital del país. En el barrio Bello Horizonte, que pertenece a la localidad de San Cristóbal, Héctor Corredor ha consagrado más de veinte años de su vida a ayudar a quienes enfrentan disputas familiares, problemas de deudas o dificultades relacionadas con vivienda. Este conciliador es reconocido en su comunidad por su disposición para escuchar y buscar acuerdos que permitan resolver diferencias sin tener que acudir a procesos judiciales, lo que facilita la convivencia y previene el escalamiento de los conflictos.

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Según lo documenta la plataforma Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, uno de los casos que más recuerda Héctor es el de una mujer cuyo esposo había abandonado el hogar. Tras más de tres meses sin recibir ningún aporte económico, la mujer enfrentaba graves problemas económicos: fue desalojada, los hijos dejaron de asistir al colegio por falta de pago y la deuda en las tiendas del barrio crecía cada día. Al no contar con experiencia laboral ni saber cómo empezar a trabajar, recurrió a la conciliación con la esperanza de que su esposo asumiera las responsabilidades económicas e, incluso, regresar a casa.

Durante la conciliación, moderada por Héctor, el esposo aceptó hacerse cargo de las deudas, pero reveló que mantenía una relación con una persona del mismo sexo. La noticia conmovió a la mujer, quien, tras conversar con el conciliador, decidió aceptar la situación con la condición de que sus hijos fueran respetados. De esta manera, el acuerdo incluyó compromisos concretos: el pago del arriendo en quince días y la regularización de las pensiones escolares dentro de un plazo máximo de veinte días.

El papel de la conciliación también ha sido clave en disputas relativas a la vivienda. En otro caso, un adulto mayor que dependía del arriendo de su apartamento llegó a conciliación porque el inquilino acumulaba una deuda de tres meses. El acuerdo permitió fijar una fecha de entrega del apartamento y otorgó el perdón de la deuda si se cumplía ese plazo. De no ser así, el inquilino debía pagar la suma total adeudada, que rondaba los dos millones de pesos.

Héctor Corredor enfatiza que los acuerdos de conciliación cuentan con validez legal; si alguna parte incumple lo pactado, estos pueden ser presentados ante la justicia. El servicio de los conciliadores en equidad, según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, no tiene costo para la ciudadanía y está enfocado en resolver temas como deudas, diferencias familiares y conflictos de convivencia. El proceso es distinto a los procedimientos necesarios en casos de delitos, que deben ser denunciados ante las autoridades.

Después de dos décadas de trabajo, Corredor continúa promoviendo el diálogo como la mejor vía para resolver conflictos. Su consejo es claro: quienes tengan un problema conciliable pueden acercarse a una Casa de Justicia para recibir orientación y apoyo gratuito.

¿Cómo funciona la conciliación en equidad en Bogotá?

En Bogotá, la conciliación en equidad es un servicio gratuito en el que conciliadores, como Héctor Corredor, ayudan a las personas a resolver conflictos familiares, deudas y disputas entre vecinos mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos. De acuerdo con Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, los acuerdos alcanzados tienen validez legal y pueden hacerse cumplir ante la justicia en caso de que una de las partes no cumpla lo pactado.

¿En qué casos puedo acudir a un conciliador en equidad en Bogotá?

Según Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, los ciudadanos pueden acudir a los conciliadores en equidad para resolver problemas relacionados con deudas, conflictos familiares, discusiones entre vecinos y otros asuntos conciliables. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los delitos no pueden tramitarse mediante este mecanismo y deben ser denunciados ante las autoridades competentes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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