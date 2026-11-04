Por: El Espectador

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Un nuevo episodio de violencia contra el personal de Transmilenio sacudió la noche del martes 3 de noviembre en Bogotá. Un conductor del sistema fue atacado con arma de fuego mientras realizaba su último recorrido en el deprimido de la calle 26 con carrera 29, cerca de la estación Centro Memoria. Según reportó la Policía Metropolitana de Bogotá, los hechos ocurrieron cuando un sujeto descendió de una motocicleta y disparó en repetidas ocasiones directamente contra el bus articulado. El atacante escapó rápidamente del lugar en la misma motocicleta, dejando como saldo al trabajador herido.

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La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica. Las autoridades informaron que llegaron al sitio luego de recibir la alerta a través del sistema central de comunicaciones. Hasta el momento, no se conocen detalles específicos sobre la gravedad de las lesiones del conductor. "Según información preliminar, un hombre que descendió de una motocicleta atentó con arma de fuego contra el conductor de un bus articulado de Transmilenio", señaló la Policía en su primer reporte.

En respuesta al ataque, unidades de Policía Judicial e Inteligencia emprendieron labores de investigación con el fin de esclarecer lo sucedido. Según la versión de la institución, los uniformados adelantan actividades en el vecindario, recogen pruebas y analizan testimonios de los testigos para establecer el contexto y los móviles detrás de este hecho violento. Las autoridades, por ahora, no han confirmado las razones del ataque ni suministrado más detalles sobre el sospechoso.

La Policía Metropolitana de Bogotá también hizo un llamado a la ciudadanía, invitando a quienes tengan información útil sobre este caso a comunicarse a la línea de emergencias 123 o acudir al Comando de Atención Inmediata (CAI) más cercano. Esta agresión se suma a una cantidad significativa de ataques que han sufrido los trabajadores del sistema Transmilenio en los últimos tiempos. De acuerdo con cifras presentadas en el Concejo de Bogotá, para julio de 2026 ya se habían registrado más de 230 ataques contra guardas de seguridad del sistema y, en septiembre, el balance oficial ascendía a más de 300 trabajadores agredidos. Estos episodios incluyen golpes, amenazas y hasta ataques con objetos cortopunzantes, habitualmente en el contexto de situaciones relacionadas con impedir el ingreso irregular al sistema. Los recientes incidentes dejan en evidencia la situación de riesgo que enfrentan quienes laboran en Transmilenio.

¿Qué pasó con el conductor de Transmilenio herido en la calle 26?

El conductor resultó herido luego de que un hombre descendiera de una motocicleta y disparara varias veces contra el bus en el cual trabajaba, en la noche del 3 de noviembre. Fue trasladado a un centro médico y permanece bajo atención; no se han revelado detalles precisos sobre su estado de salud, mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer las circunstancias y dar con el atacante.

¿Cuántos ataques han sufrido los trabajadores de Transmilenio en los últimos meses?

De acuerdo con información mencionada en el Concejo de Bogotá, para julio de 2026 ya se contabilizaban más de 230 agresiones contra guardas de seguridad de Transmilenio, y para septiembre las cifras oficiales superaban los 300 trabajadores afectados. Estos ataques van desde golpes y amenazas hasta agresiones con armas blancas, reflejando un panorama preocupante para quienes laboran en el sistema de transporte público de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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