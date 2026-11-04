Por: Portal Bogotá

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Bogotá, a través del programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, viene consolidando la cooperación internacional con el propósito de fortalecer los proyectos que buscan mejorar tanto las viviendas como los espacios urbanos de la ciudad. De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), en un reciente encuentro se recibió la visita de delegados del Banco Mundial, el Korea Green Growth Trust Fund y el Korea Ministry of Planning and Budget. Esta visita permitió que los representantes internacionales conocieran de primera mano los avances de proyectos clave de mejoramiento de vivienda y de revitalización urbana que se ejecutan actualmente en la ciudad.

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Durante su recorrido, la delegación accedió a cuatro viviendas de familias beneficiarias del programa ‘Casa Digna, Vida Digna’. Según la SDHT, allí pudieron escuchar directamente las historias de los residentes y constatar las intervenciones que se han realizado en distintas áreas de sus hogares, como baños, pisos, paredes y techos. Estas obras han impactado de manera significativa en la habitabilidad y la calidad de vida dentro de estas viviendas, reflejando los objetivos del programa de asegurar condiciones más dignas para las familias bogotanas.

La agenda de la visita incluyó, además, un recorrido por el polígono de revitalización de San Cristóbal, donde se presentan varios frentes de trabajo para fortalecer los barrios de la zona. De acuerdo con información del Distrito, los delegados extranjeros observaron el avance de dos proyectos destacados: el TransMiCable y el parque La Gloria. Ambas iniciativas buscan mejorar la movilidad y brindar nuevos espacios recreativos para la comunidad. Además, conocieron las acciones lideradas por la administración para recuperar el espacio público, promoviendo entornos urbanos más seguros y renovados.

Según lo publicado por la Secretaría Distrital del Hábitat, este tipo de intercambios promueven la transferencia de conocimiento, permiten identificar aprendizajes relevantes para las necesidades locales y refuerzan la colaboración internacional, tan necesaria frente a los desafíos actuales de vivienda y desarrollo urbano. Además, desde la SDHT, en conjunto con el Ministerio de Vivienda, se recalca el compromiso de continuar articulando esfuerzos que permitan llevar vivienda digna y barrios adecuados a todas las familias de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el programa ‘Casa Digna, Vida Digna’ de Bogotá?

El programa ‘Casa Digna, Vida Digna’, según la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), tiene el objetivo de mejorar las condiciones de vivienda de familias bogotanas a través de intervenciones en áreas como baños, pisos, paredes y techos. Mediante este proyecto, se busca garantizar entornos habitables y seguros, aportando al bienestar y la calidad de vida de las personas beneficiadas.

¿Qué avances mostró Bogotá en la revitalización de barrios a visitantes internacionales?

Durante la visita de delegados del Banco Mundial, el Korea Green Growth Trust Fund y el Korea Ministry of Planning and Budget, la administración distrital expuso los avances en la revitalización del polígono de San Cristóbal, incluyendo proyectos como el TransMiCable y el parque La Gloria. Estas obras, según información del Distrito, son parte de una estrategia mayor para recuperar espacios públicos, mejorar la movilidad y ofrecer mejores entornos a las comunidades locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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