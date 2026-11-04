El Gobierno Nacional oficializó un nuevo movimiento en la cúpula de la política gubernamental. Mediante el Decreto 1632 del 3 de noviembre de 2026, el presidente Abelardo De La Espriella aceptó de manera formal la renuncia presentada por Carlos Eduardo Gechem Sarmiento a su cargo como viceministro general del Interior, posición que venía ocupando desde el pasado 13 de agosto. En la misma norma administrativa, el jefe de Estado designó en su reemplazo al excongresista huilense Carlos Ramiro Chavarro Cuéllar.

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La dimisión de Gechem se da como una consecuencia directa de la crisis política desatada semanas atrás tras el hundimiento e invalidez del proyecto del Presupuesto General de la Nación para 2027 en el Congreso de la República por un vicio de trámite —luego de que Senado y Cámara aprobaran textos divergentes—. Ese tropiezo legislativo provocó la salida inmediata del entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, de quien Gechem era mano derecha y pieza fundamental en el manejo de las relaciones con el Legislativo.

La cartera política ha vivido días convulsionados y de reestructuración radical. Tras la salida de Lara el pasado 21 de octubre, el presidente De La Espriella oficializó la llegada del exprocurador Alejandro Ordóñez Maldonado como nuevo titular del Ministerio del Interior. La llegada de Ordóñez y la designación de Chavarro en el viceministerio buscan recomponer la interlocución de la Casa de Nariño con el Congreso de la República, en momentos en que se debate el paquete de reformas de la administración, incluyendo la polémica Ley de Rescate Económico.

El nuevo viceministro general, Carlos Ramiro Chavarro, cuenta con una amplia trayectoria parlamentaria dentro del Partido Conservador y viene de desempeñarse como secretario de la Comisión Segunda del Senado. Chavarro asumirá de inmediato la tarea de articular la bancada de gobierno y tender puentes con las fuerzas independientes en el parlamento para evitar nuevos traspiés procesales en la agenda legislativa del Ejecutivo.

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