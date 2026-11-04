La iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella superó su trámite en las dos corporaciones del Congreso y quedó aprobada, según anunció el presidente de la República. El mandatario celebró el resultado con un mensaje en el que agradeció al ministro de Justicia, Iván Cancino, y destacó el respaldo de los legisladores.

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La Cámara de Representantes dio su aprobación al proyecto con 95 votos a favor y 10 en contra, según informó Caracol Radio. Con esa decisión, la propuesta completó el paso que tenía pendiente en esa corporación, después de varios días de discusiones y cuestionamientos sobre el procedimiento legislativo.

El Senado también había dado luz verde a la iniciativa. La votación del título y la pregunta del proyecto terminó con 57 votos a favor y 24 en contra, según informó Caracol Radio. De esta manera, el texto consiguió el respaldo de las dos cámaras, en medio de la presión del Gobierno para sacar adelante la reforma antes del vencimiento del plazo relacionado con la Ley de Orden Público.

¿Qué dijo Abelardo de la Espriella sobre aprobación de ley de sometimiento?

Luego de conocerse el resultado, el presidente publicó un mensaje y reconoció el trabajo del ministro Iván Cancino y agradeció al Congreso por respaldar la iniciativa, que hace parte de la agenda de seguridad y justicia de su administración.

“Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia”, escribió el mandatario.

El jefe de Estado también presentó la aprobación como el cierre de la política de “paz total” que caracterizó al Gobierno anterior. “La falsa paz total llegó a su fin”, afirmó, antes de cerrar su publicación.

¡HABEMUS LEY DE SOMETIMIENTO! Mi agradecimiento y reconocimiento al ministro de Justicia, Iván Cancino, por su extraordinario trabajo, compromiso y dedicación para sacar adelante esta importante iniciativa. Gracias también al Congreso de la República por la aprobación de la ley, y por contribuir, desde el ejercicio de sus responsabilidades constitucionales, al fortalecimiento de la justicia y la seguridad de Colombia. ¡Seguimos trabajando sin descanso por la seguridad, la justicia y la tranquilidad de todos los compatriotas! La falsa paz total llegó a su fin. ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 4, 2026

Qué busca la ley de sometimiento

El proyecto establece un marco jurídico para que integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras de crimen organizado puedan someterse a la justicia bajo determinadas condiciones. Entre los compromisos contemplados están la entrega de armas y bienes, el aporte de información y el cese de las actividades ilícitas.

La iniciativa también contempla tratamientos penales diferenciados según el nivel de responsabilidad dentro de las organizaciones. En el texto discutido se plantearon reducciones de hasta el 50 % de las penas para integrantes rasos y de hasta el 30 % para quienes ocupen posiciones de mando, sujetas al cumplimiento de las condiciones establecidas.

La aprobación en Senado y Cámara representa un paso decisivo para la iniciativa impulsada por el Gobierno de De la Espriella. El pronunciamiento presidencial confirmó la celebración del Ejecutivo por el respaldo legislativo y puso el foco en la aplicación del nuevo marco para enfrentar a las estructuras criminales.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.