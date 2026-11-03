El presidente De la Espriella impartió una orden directa a las autoridades para retomar la iniciativa operacional frente a los grupos narcoterroristas que operan en el Catatumbo, como el Eln o disidencias de las Farc. La instrucción, conocida a través de declaraciones públicas, establece una hoja de ruta clara: identificar, capturar o dar de baja a los máximos responsables de estas organizaciones criminales.

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En sus palabras, De la Espriella fue enfático al señalar el alcance de la directriz. “Tienen ustedes la orden de recuperar la iniciativa, identificar y capturar o dar de baja a los cabecillas de esos grupos narcoterroristas. Tienen también que desarticular sus estructuras, afectar sus fuentes de financiación y, cómo no, darles su correspondiente bienvenida a esos bandidos a la patria milagro”, afirmó De la Espriella.

El mensaje dejó en claro que no se trata únicamente de capturas, sino de una ofensiva integral contra el andamiaje económico y estructural de estas bandas.

La orden contempla tres ejes fundamentales: la neutralización de los líderes, el desmantelamiento de las células armadas y el golpe a los circuitos financieros que sostienen a estas organizaciones. Este tipo de enfoque operacional busca impedir que, ante la caída de un cabecilla, la estructura criminal se reconstituya con rapidez.

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¿Cómo afectar las fuentes de financiación de los grupos narcoterroristas en Colombia?

Las estrategias para cortar el flujo económico de estas organizaciones incluyen la erradicación de cultivos ilícitos, la extinción de dominio sobre bienes y el desmantelamiento de redes de lavado de activos. Organismos como la Fiscalía General y la Uiaf trabajan de manera coordinada con la fuerza pública para rastrear y bloquear estos recursos.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.