Por: Portal Bogotá

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En respuesta a las necesidades de movilidad de la ciudadanía, TransMilenio inició la operación de una nueva ruta denominada A411 Paloquemao - F411 Camelia en la localidad de Puente Aranda, desde el martes 3 de noviembre. Según información publicada por el portal oficial de TransMilenio y distribuida por 'Bogotá, mi Ciudad, mi Casa', este servicio busca mejorar la conectividad de los barrios de esta zona con el componente troncal del sistema, facilitando el acceso de los usuarios a puntos clave de la ciudad.

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El trazado de la ruta enlaza calles significativas para la movilidad local, en particular la calle Sexta y la calle Tercera, que convergen con la avenida NQS (Norte-Quinta-Sur), lo que permite a los pasajeros conectar fácilmente con las estaciones Paloquemao y Ricaurte de TransMilenio. De acuerdo con la información proporcionada por TransMilenio, el recorrido hacia Paloquemao inicia en el barrio Camelia, sobre la transversal 53a con calle 1. Desde allí, continúa por la calle Segunda, carrera 60, calle Tercera, carrera 41a, calle Sexta y finalmente toma la NQS hacia el norte hasta llegar a la calle 22, donde retoma su trazado de regreso hacia Camelia. Este trayecto contempla 23 puntos de parada en total.

En sentido contrario, es decir, desde Paloquemao hacia Camelia, la ruta inicia en el Centro Comercial Mall Plaza, ubicado en la carrera 19 con carrera 27. A partir de ese punto, toma la avenida NQS al sur hasta la calle Sexta, y luego sigue por la carrera 41a, calle Tercera, carrera 56 y calle Segunda, hasta llegar nuevamente a la transversal 53a con calle Primera. Para este sentido, el servicio dispone de 19 paradas.

Respecto a los horarios de operación, TransMilenio informó que la ruta funcionará de lunes a sábado desde las 4:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., mientras que domingos y festivos operará entre las 5:00 a. m. y las 8:00 p. m. Se recomienda a los usuarios que deseen detalles precisos sobre las paradas y la planificación de viajes, consultar la aplicación TransMi[app], además de seguir la información oficial en el canal de WhatsApp y la página web de TransMilenio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el recorrido exacto de la nueva ruta A411 Paloquemao - F411 Camelia de TransMilenio?

La ruta A411 Paloquemao - F411 Camelia cubre la conexión entre el barrio Camelia y la zona de Paloquemao en Bogotá, pasando por calles como la Sexta y la Tercera, y utiliza la avenida NQS. El trayecto inicia en la transversal 53a con calle 1 en Camelia, sigue hacia el norte por varias vías importantes, y conecta con las estaciones Paloquemao y Ricaurte. En sentido de regreso, la ruta comienza en el Centro Comercial Mall Plaza, transita por la NQS y diferentes carreras y calles hasta volver a Camelia.

¿Cuáles son los horarios y recomendaciones para usar la ruta A411 Paloquemao - F411 Camelia?

Según TransMilenio, la ruta opera de lunes a sábado entre las 4:00 a. m. y las 9:00 p. m., mientras que domingos y festivos el horario es de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. Se recomienda a los pasajeros utilizar TransMi[app] para consultar en detalle las paradas y planificar sus desplazamientos, así como mantenerse informados a través del canal oficial de WhatsApp y la página web de TransMilenio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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