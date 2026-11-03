Por: El Espectador

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Con una votación mayoritaria de 96 votos a favor y solo uno en blanco, Astrid Salamanca fue reelegida como directora administrativa del Senado de la República, cargo desde el cual gestiona un presupuesto cercano a los 490.000 millones de pesos colombianos anualmente. Con esta designación, Salamanca completará dieciséis años al frente de la dirección administrativa, una función clave que le otorga responsabilidad directa sobre la correcta utilización de los recursos económicos de la corporación. De acuerdo con El Espectador, la jornada de elección se celebró luego de la presentación pública de los planes de gestión de los tres finalistas seleccionados para este proceso, donde Salamanca fue la opción con mayor respaldo por parte de los senadores.

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Durante su intervención ante el pleno, Salamanca hizo énfasis en la importancia de fortalecer la transparencia y resaltó el apoyo recibido en los dos últimos años de gestión. En sus palabras, recogidas por El Espectador, destacó el compromiso por proteger el patrimonio público y aseguró que, a pesar de las limitaciones presupuestarias, se lograron ejecutar los recursos con rigor. Dentro de su balance, mencionó que lograron el fenecimiento de cuentas sin salvedades ante la Auditoría Financiera de la Contraloría General de la República, calificando la gestión como eficiente. Para Salamanca, la consolidación de un Senado que no solo legisla, sino que también rinde cuentas, es una tarea fundamental para la democracia, y subrayó la vocación de servicio y responsabilidad como pilares de su administración.

La elección tuvo como protagonistas a Juan Alberto Duque García, exsecretario de la Comisión Cuarta de Cámara; William Valderrama Hoyos, exsecretario de Hacienda de Cartagena durante la alcaldía de Antonio Quinto Guerra; y Astrid Salamanca, quien finalmente resultó vencedora. Este proceso fue seguido de cerca por El Espectador, medio que anticipó la preferencia por un perfil con amplio conocimiento institucional y experiencia probada en la administración interna del Congreso.

¿Cómo se elige al director administrativo del Senado de la República?

La elección del director administrativo del Senado de la República se realiza a través de una votación por parte de los senadores que conforman la corporación. En este caso, los candidatos presentan públicamente sus propuestas antes de la votación final, cuya decisión depende del respaldo mayoritario de los miembros del Senado.

¿Qué responsabilidades tiene la directora administrativa del Senado?

La directora administrativa del Senado, como lo indicó Astrid Salamanca, es responsable de gestionar y ejecutar el presupuesto anual de la corporación, asegurar la transparencia administrativa y rendir cuentas ante organismos como la Contraloría General de la República. Su papel es esencial para el buen funcionamiento financiero y operativo del Senado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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