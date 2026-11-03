Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Procuraduría General de la Nación anunció la formulación de pliego de cargos contra Daniel Quintero Calle, quien fuera superintendente nacional de Salud, acusándolo de posible intervención indebida en política durante la segunda vuelta presidencial de 2026. Según información del Ministerio Público incluida en la investigación, todo comenzó por unas declaraciones que Quintero entregó en una entrevista que posteriormente circularon en redes sociales, incrementando el debate sobre la neutralidad de los funcionarios públicos en procesos electorales.

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En consecuencia, Daniel Quintero se encuentra nuevamente en la mira de un proceso disciplinario. El objetivo central de la Procuraduría es establecer si Quintero, siendo servidor público, se valió de su cargo para participar activamente en la contienda electoral, expresando respaldo a una candidatura específica y cuestionando la de su rival directo. Todo esto ocurrió en el marco de la segunda vuelta de la elección presidencial de 2026, un contexto en que las instituciones insisten en la importancia de la imparcialidad de quienes ocupan funciones estatales.

De acuerdo con la investigación, las acciones que dieron lugar al proceso se originaron tras una entrevista en el teatro Royal Center de Bogotá, concedida por Quintero luego de conocidos los resultados del preconteo electoral del 21 de junio de 2026. El video de esa conversación fue difundido ampliamente por la red social TikTok y su contenido quedó bajo la lupa de la Procuraduría debido a manifestaciones directas sobre la disputa política entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Durante su intervención, Daniel Quintero expresó abiertamente su respaldo a Cepeda y llamó a organizarse para reunir los votos necesarios a favor de su candidatura. Sus palabras fueron: "Los votos están ahí, tenemos que ir a luchar por ellos, encontrarlos y elegir a Iván Cepeda presidente". Además, la entrevista abordó la importancia de revisar actas y conformar equipos para manejar posibles impugnaciones durante la jornada electoral, asuntos que hoy examina el órgano de control para determinar el alcance de la supuesta intervención política.

La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta investigada como gravísima, atribuida a título de dolo, es decir, con plena conciencia y voluntad. Según ese organismo, los hechos podrían haber vulnerado principios fundamentales como la imparcialidad, moralidad y transparencia en el ejercicio del poder público. Ahora, Daniel Quintero deberá presentar su defensa en el proceso, que aún no lo sanciona ni define su responsabilidad. Todo dependerá de las pruebas y el desarrollo futuro de la investigación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Procuraduría considera gravísima la presunta falta de Daniel Quintero?

La Procuraduría General de la Nación catalogó provisionalmente la conducta como gravísima y a título de dolo, al considerar que Quintero pudo haber vulnerado los principios de imparcialidad, moralidad y transparencia requeridos para cargos públicos. Esta calificación implica que la presunta intervención política representa una infracción de la obligación de neutralidad en el proceso electoral por parte de un funcionario estatal, lo cual puede tener consecuencias disciplinarias de alto impacto si se demuestra responsabilidad.

¿Qué significa "a título de dolo" en un proceso disciplinario de la Procuraduría?

"A título de dolo" indica que la falta se habría cometido con conocimiento y voluntad de contrariar el deber legal o la ética pública. En otras palabras, si se comprueba, la conducta no solo fue voluntaria, sino que Quintero era plenamente consciente de sus implicaciones, según lo establecido por la Procuraduría, al momento de expresar su apoyo político siendo funcionario público.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.