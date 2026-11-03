Por: El Espectador

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El Ministerio de Educación salió al paso de los rumores que circulaban en redes sociales sobre una supuesta iniciativa para derogar el Fomag, fondo de prestaciones sociales del magisterio, aclarando en un comunicado oficial que no promueve ni respalda ningún proyecto de ley con ese fin. La institución respondió así a afirmaciones que aseguraban que se presentaría al Congreso un texto para eliminar el Fomag, generando inquietud entre maestros y actores del sector educativo. El Ministerio enfatizó que ni su oficina ni ninguna otra entidad del Estado están trabajando en semejante propuesta legislativa, buscando calmar la incertidumbre y reafirmar su respaldo a los derechos adquiridos por el magisterio de Colombia.

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La atención sobre el tema aumentó después de que el Ministerio de Educación anunció, el pasado viernes, que no renovaría el contrato con la Fiduprevisora, entidad encargada durante más de treinta años de la administración de los recursos de salud, pensiones y cesantías de los docentes. Según lo expresado en el comunicado, la ministra Ilva Myriam Hoyos Castañeda reiteró que la decisión de terminar la relación con la Fiduprevisora no pone en riesgo la atención en salud ni las prestaciones sociales de los maestros. Este cambio, explicó la ministra, responde a la necesidad de corregir las irregularidades detectadas en el manejo y pago de estas prestaciones, lo que venía causando reclamos y molestias tanto a maestros como a directivos, de acuerdo con información de El Espectador.

En un recorrido reciente por la sede de la Fiduprevisora y la IPS Visión Total en Bogotá, la ministra Hoyos dialogó directamente con docentes y verificó personalmente la situación de los servicios, recibiendo quejas sobre el sistema de salud. Manifestó sorpresa ante la desinformación sobre una posible derogación del Fomag, aclarando que la transición busca garantizar la continuidad y mejora de los beneficios para el magisterio. Esta transición, iniciada el 1 de noviembre tras terminar un contrato de 36 años, tendrá una duración inicial de un año, con opción de prórroga, tiempo en el que se elegirá una nueva fiduciaria mediante licitación pública.

El Ministerio trabaja actualmente en definir los requisitos para seleccionar a la próxima entidad administradora y asegurar que las necesidades del magisterio sean atendidas de manera integral. Además, exhortó a la ciudadanía a no difundir información no verificada, para evitar confusión sobre el futuro del Fomag y las prestaciones de los maestros en Colombia.

¿Qué es el Fomag y cuál es su función en el sistema educativo de Colombia?

El Fomag, fondo de prestaciones sociales del magisterio, es un mecanismo encargado de administrar los recursos que financian las prestaciones sociales de los docentes en Colombia, incluyendo salud, pensiones y cesantías. Su existencia y continuidad son fundamentales para garantizar los derechos laborales de los maestros.

¿Por qué el Ministerio de Educación terminó el contrato con la Fiduprevisora?

De acuerdo con el Ministerio de Educación, la terminación del contrato con la Fiduprevisora responde a la necesidad de corregir dificultades y posibles irregularidades detectadas en la administración de los recursos destinados a la salud y prestaciones sociales de los maestros, buscando una mayor eficiencia y transparencia en la gestión de estos servicios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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