Por: Portal Bogotá

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La apuesta por el conocimiento y la profesionalización de la escena electrónica en Bogotá cobra un nuevo aire con la publicación en Spotify de los contenidos generados durante el evento Monumentum LAB 2026. Esta franja académica y creativa, impulsada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) y la estrategia Bronx Distrito Creativo Presenta, reúne en formato de pódcast conversaciones especializadas para que quienes no pudieron asistir en persona también accedan a la experiencia. De acuerdo con la información disponible, Monumentum LAB fue parte central del festival ‘Monumentum: Bogotá Distrito Rave 2026’, celebrado entre el 22 y el 24 de julio en la Cinemateca de Bogotá y en CityU, con más de 14 espacios formativos y la presencia de 32 expertos nacionales e internacionales.

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En total, más de 500 personas participaron en las actividades, y 367 de los asistentes recibieron certificados en cinco sesiones presenciales, lo que evidencia el interés por la profesionalización y la gestión del conocimiento en torno a la música electrónica. La publicación de estos contenidos en Spotify amplía el alcance y permite que los temas discutidos continúen circulando entre artistas, productores, gestores y entusiastas del sector.

El catálogo de episodios abarca experiencias y conocimientos esenciales para quienes buscan crecer en la industria musical. Los temas van desde la creación de visuales y narrativas audiovisuales —con explicaciones sobre ‘VJing’ o creación de imágenes en tiempo real— hasta el desarrollo profesional mediante la gestión artística (‘management’) y el ‘booking’, términos que hacen referencia al manejo de la carrera de los artistas y la programación de sus presentaciones, respectivamente. Asimismo, se discute el uso de inteligencia artificial, la importancia de la identidad sonora, la comunicación estratégica de portafolios musicales y la creación de modelos de negocio aplicados al sector cultural.

No se queda atrás la reflexión sobre la comunidad que gira en torno a la cultura electrónica, la inclusión, la diversidad, las conexiones con disciplinas como la moda, y la adaptación de la escena a tendencias mediáticas y plataformas digitales. Todos estos enfoques son resultado del trabajo colectivo de expertos y aliados institucionales como Páramo Presenta, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otros. La diversidad en los episodios responde a la multiplicidad de oficios y necesidades del sector, tanto para quienes apenas empiezan como para quienes ya tienen un recorrido consolidado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué temas se abordan en los episodios de Monumentum LAB 2026 en Spotify?

De acuerdo con la información suministrada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), los episodios abordan desde la planeación y producción de eventos, la creación de visuales en tiempo real y el uso de inteligencia artificial, hasta la gestión artística, la comunicación de proyectos, el desarrollo empresarial y la exploración de la diversidad e identidad en la escena electrónica.

¿Cómo beneficia a la industria electrónica en Bogotá la publicación de Monumentum LAB 2026 en Spotify?

Según la información del evento, trasladar los contenidos formativos de Monumentum LAB 2026 a Spotify permite extender el alcance del conocimiento a artistas, gestores y entusiastas que no pudieron asistir presencialmente, lo que fortalece la profesionalización, fomenta la colaboración y contribuye al crecimiento e innovación en la industria electrónica de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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