Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana continúa abriendo puertas en el mercado laboral para quienes desean encontrar o mejorar su empleo. En esta ocasión, de acuerdo con la información publicada en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la empresa Job&Talent CO S.A.S. ha dispuesto 100 vacantes dirigidas a personas con diferentes niveles de formación, desde bachilleres hasta quienes cuentan con títulos técnicos y tecnólogos. Las oportunidades están enfocadas en sectores comerciales, financieros, de servicio al cliente y logística, lo que responde a una demanda constante en estas áreas dentro de la ciudad.

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Entre los perfiles requeridos se encuentran asesor comercial de punto de venta, asesor comercial financiero, cajero, asesor de servicio al cliente, auxiliar de bodega y auxiliar de seguridad para almacén. La convocatoria está orientada a personas con al menos tres meses de experiencia laboral, lo que permite la inclusión de quienes apenas inician su trayectoria profesional y buscan fortalecer su currículum en un entorno competitivo como el que ofrece Bogotá.

La jornada de recepción de hojas de vida se llevará a cabo de forma presencial el miércoles 4 de noviembre de 2026, en el Centro Empresarial Dorado Plaza, situado sobre la avenida calle 26 #85D-55, módulo 1. El acceso será por la entrada principal de la calle 26 y los aspirantes deben dirigirse a las oficinas 215 y 216, donde deben preguntar por Daniel Páez. Es importante mantener excelente presentación personal, ya que la imagen representa un primer filtro ante los empleadores.

Además, quienes deseen participar en el proceso de selección pueden adelantar su inscripción mediante un formulario en línea suministrado en la publicación original, lo que facilita la gestión y organización de quienes buscan aprovechar esta convocatoria laboral. Así, se amplían las alternativas para que bachilleres, técnicos y tecnólogos accedan a un empleo formal y estable en Bogotá, demostrando que la oferta laboral sigue vigente para quienes cumplen con los requisitos solicitados. De acuerdo con ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, estos espacios de intermediación laboral refuerzan las oportunidades para que más ciudadanos se inserten en el mercado de trabajo de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué perfiles solicita Job&Talent CO S.A.S. en la convocatoria laboral en Bogotá?

La convocatoria de Job&Talent CO S.A.S. está orientada a perfiles como asesor comercial de punto de venta, asesor comercial financiero, cajero, asesor de servicio al cliente, auxiliar de bodega y auxiliar de seguridad para almacén, según lo informado por ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Todos los aspirantes deben contar con al menos tres meses de experiencia laboral y nivel educativo de bachiller, técnico o tecnólogo.

¿Dónde y cuándo se realiza la convocatoria laboral de Job&Talent en Bogotá?

La jornada de recepción de hojas de vida se llevará a cabo el miércoles 4 de noviembre de 2026, de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía, en el Centro Empresarial Dorado Plaza, ubicado en la avenida calle 26 #85D-55, módulo 1, oficinas 215 y 216. Según la publicación, quienes asistan deben preguntar por Daniel Páez y mantener excelente presentación personal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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