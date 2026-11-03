Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

El programa Digicampus se posiciona como una de las principales apuestas de la Gobernación del Valle del Cauca para fortalecer el acceso a la educación superior entre la juventud del departamento. De acuerdo con información publicada en Noticiero 90 Minutos, la iniciativa es fruto de la cooperación constante entre la Gobernación y diversas universidades, quienes se han comprometido a analizar alternativas que permitan financiar y ampliar la formación académica para los estudiantes que están próximos a culminar el bachillerato.

Sigue a PULZO en Discover

Durante un reciente encuentro con representantes de instituciones de educación superior, la gobernadora Dilian Francisca Toro manifestó el interés de abrir una nueva convocatoria y de incrementar los apoyos disponibles. Según palabras de la mandataria recogidas por Noticiero 90 Minutos, "hay 6.000 jóvenes que van a salir ahora de bachillerato. Entonces, es como trabajar con las universidades una propuesta en donde podamos ampliar de pronto la cantidad de becas o hacer unos créditos mucho más largos para que así, de esa manera, los jóvenes puedan estudiar".

El alcance de Digicampus, que ha buscado integrar a estudiantes de los 42 municipios del Valle del Cauca y a seis universidades, ha sido destacado por Diego Hernández, rector de la Universidad Autónoma de Occidente. Hernández calificó el proyecto como "realmente transformador y de una gran visión", resaltando el trabajo conjunto y la suma de capacidades de cada institución educativa en el proceso.

Una característica relevante de Digicampus es su enfoque en las necesidades reales del mercado laboral del departamento. Según indicó la gobernadora Toro, el programa ofrece 150 programas técnicos y profesionales que fueron seleccionados tras un estudio de oportunidades laborales, con el objetivo de garantizar una inserción efectiva de los futuros egresados. Toro afirmó que, gracias a este análisis, "los estudiantes, cuando estudien el técnico, tengan la oportunidad de salir y encontrar mercado laboral, que es fundamental".

Todas estas estrategias buscan facilitar el tránsito de los jóvenes vallecaucanos hacia la universidad, con apoyos que van desde becas hasta créditos educativos más extensos en el tiempo, ajustados a la realidad socioeconómica actual. Así, Digicampus continúa consolidándose como una herramienta de transformación para miles de bachilleres del departamento, generando esperanza en mejores oportunidades educativas y laborales.

¿Cuántas becas se ampliarían y qué alternativas de financiamiento evalúa Digicampus?

Según la información dada por la gobernadora Dilian Francisca Toro y recogida por Noticiero 90 Minutos, aún se estudian opciones conjuntas con universidades para determinar la cantidad específica de becas que podrían ampliarse. Entre las alternativas planteadas, se analiza la posibilidad de extender los créditos educativos para que más jóvenes logren acceder y permanecer en la educación superior.

¿Qué relación tiene Digicampus con el mercado laboral en el Valle del Cauca?

De acuerdo con lo expuesto por la gobernadora, Digicampus conecta su oferta académica con las demandas del mercado laboral local. El programa ofrece 150 opciones de formación resultado de un estudio de oportunidades de empleo en el departamento, con el objetivo de que los estudiantes puedan acceder a ocupaciones acordes una vez finalicen sus estudios técnicos o profesionales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z