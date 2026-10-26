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La ciudad de Cali continúa enfrentando un desafío persistente en su mercado laboral: la alta tasa de informalidad, aun cuando el desempleo muestra una tendencia a la baja. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante el periodo comprendido entre junio y agosto de 2026, el 43,8 % de los trabajadores ocupados en Cali desempeñaban sus actividades en la informalidad. Esta cifra supera la registrada en otras grandes ciudades del país, como Medellín, con 38,2 %, y Bogotá, con 34,1 %, lo que evidencia el carácter estructural de este problema en la capital vallecaucana.

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La informalidad laboral implica que una fracción significativa de los trabajadores permanece al margen del acceso a prestaciones sociales y seguridad social. Además, revela las limitaciones de muchas empresas para generar empleo con contratos que se ajusten a la normatividad vigente. Según los datos del DANE, sectores como el comercio, las ventas ambulantes, los restaurantes, los servicios personales y los negocios familiares tienen una incidencia importante en el fenómeno, pues suelen operar bajo condiciones contractuales no formales para sus empleados.

Las causas que perpetúan la informalidad laboral en Cali son diversas. De acuerdo con expertos citados en la información, uno de los principales factores es la fragilidad económica de buena parte del tejido empresarial local, caracterizado por márgenes de ganancia reducidos que dificultan la contratación formal de personal. Por otra parte, hay una brecha entre la formación de determinados trabajadores y los perfiles que exigen las empresas, lo que limita su acceso al empleo formal. A esto se le suma la carga tributaria y la complejidad de los trámites administrativos, que representan obstáculos adicionales para aquellos empleadores que buscan cumplir con los requisitos de formalización.

Ante este panorama, se han planteado alternativas para incrementar los niveles de formalidad en el empleo. Entre las propuestas está fortalecer los procesos de información y pedagogía hacia los empleadores, especialmente aquellos que lideran pequeñas y medianas empresas, para que conozcan las opciones de afiliación al sistema de seguridad social y los mecanismos de pago existentes, incluso para quienes solo contratan empleados por días. Según datos del DANE, estas estrategias podrían ampliar el acceso a la protección social y mejorar las condiciones del mercado laboral en Cali.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales causas de la informalidad laboral en Cali?

Las principales causas de la informalidad laboral en Cali, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), incluyen las dificultades económicas de los negocios, la brecha entre la formación de trabajadores y las necesidades empresariales, los altos costos tributarios y la complejidad de los trámites administrativos. Además, sectores como el comercio y los negocios familiares tienden a emplear personal sin contratos formales.

¿Qué estrategias se proponen para reducir la informalidad laboral en Cali?

De acuerdo con la información citada, una de las estrategias sugeridas para disminuir la informalidad consiste en mejorar la pedagogía dirigida a los empleadores sobre las alternativas de formalización laboral. Se busca orientar a las pequeñas y medianas empresas acerca de la afiliación al sistema de seguridad social y facilitar el proceso para cumplir con estas obligaciones, permitiendo que más trabajadores accedan a la protección social.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.