Por: Noticiero 90 minutos

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Las autoridades de Cali han dispuesto que, este martes 27 de octubre, la medida de pico y placa esté vigente para los vehículos particulares cuyas placas terminen en 1 y 2. Esta norma, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de Movilidad de Cali, se encuentra enmarcada dentro de la rotación establecida para el segundo semestre de 2026, y su principal objetivo es regular el flujo vehicular y mitigar los problemas de congestión en la ciudad. La restricción se aplica en jornada continua, desde las 6:00 de la mañana hasta las 7:00 de la noche. Por ese motivo, quienes tengan vehículos con las placas señaladas deben planear cuidadosamente sus traslados para evitar sanciones durante todo el día.

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Según el anuncio publicado en la cuenta oficial de la Secretaría de Movilidad de Cali, la rotación del pico y placa para el segundo semestre inicia a partir del 1 de julio, comenzando con una fase pedagógica entre el 1 y el 3 de julio, en la cual no se imponen sanciones económicas mientras se educa a los conductores sobre la nueva disposición. Sin embargo, desde el 6 de julio ya empiezan a emitirse comparendos por incumplimiento.

La medida de pico y placa en Cali aplica de lunes a viernes y está organizada de la siguiente forma: lunes para placas terminadas en 9 y 0, martes en 1 y 2, miércoles en 3 y 4, jueves en 5 y 6, y viernes en 7 y 8. Sábados, domingos y días festivos no están sujetos a esta restricción, como aclara la Secretaría de Movilidad de Cali en los comunicados que ha emitido sobre el tema.

Los conductores deben ser conscientes de que infringir esta norma puede representar una sanción económica equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Además, existen algunas excepciones: los vehículos híbridos, eléctricos y aquellos que pertenezcan a servicios de emergencia o seguridad no están sujetos a la restricción del pico y placa. Por otro lado, quienes necesiten circular sin limitaciones pueden optar por el pago de la Tasa por Congestión, una alternativa autorizada en la normativa vigente, bajo supervisión de la Secretaría de Movilidad de Cali.

Es fundamental estar atentos y consultar las disposiciones actualizadas proporcionadas por la Secretaría de Movilidad para evitar confusiones, especialmente en lo relacionado con las excepciones y normativas aplicables a situaciones particulares.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa en Cali durante el segundo semestre de 2026?

Durante el segundo semestre de 2026, la medida de pico y placa en Cali restringe la circulación de vehículos particulares según el último número de la placa, de lunes a viernes en horario continuo entre 6:00 a.m. y 7:00 p.m. Cada día corresponde a dos dígitos finales distintos, mientras que los fines de semana y días festivos están exentos de la medida, según información de la Secretaría de Movilidad de Cali.

¿Cuáles son las sanciones por incumplir el pico y placa en Cali y quiénes están exentos?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Cali, quienes circulen durante el horario de pico y placa con placas restringidas deben pagar una sanción económica equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV). Vehículos híbridos, eléctricos y los dedicados a servicios de emergencia o seguridad están exentos, junto con aquellos cuyos propietarios paguen la Tasa por Congestión, opción establecida en la normativa local.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.