Por: Portal Bogotá

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Este martes 27 de octubre de 2026, la medida de pico y placa se aplicará en Bogotá de conformidad con lo estipulado por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Para los ciudadanos que se movilizan en la capital, es fundamental tener presentes los horarios y las placas autorizadas para circular según el tipo de vehículo, de modo que se eviten sanciones y contratiempos en la movilidad diaria, tal como lo informa la SDM a través de su portal oficial.

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Para los vehículos particulares, el pico y placa estará vigente desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. En esta ocasión, siendo martes 27 de octubre y fecha impar, los automóviles con placas que finalizan en 1, 2, 3, 4 y 5 podrán transitar por la ciudad sin restricciones. La medida busca regular el flujo vehicular y contribuir a una mejor movilidad en la ciudad durante una de las jornadas laborales habituales.

En el caso de los taxis, la medida también aplica, aunque con un horario distinto: será desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m. Según la información oficial de la SDM, los taxis con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 tendrán permitido circular durante este día, lo que responde a la necesidad de asegurar la prestación del servicio de transporte público esencial para la ciudad, sin descuidar la regulación vehicular.

Los vehículos de servicio especial, conocidos como 'placa blanca', tienen una restricción que abarca de lunes a sábado, en el mismo horario de 5:30 a. m. a 9:00 p. m. Este martes 27 de octubre, la circulación estará habilitada para aquellos cuyas placas acaben en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este tipo de vehículos cumplen funciones especiales de transporte y están sujetos a las mismas normas para asegurar la equidad en el uso de las vías.

Por otro lado, las personas interesadas en quedar exentas del pico y placa pueden registrar su vehículo en la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad y acceder al programa Pico y Placa Solidario. Esta modalidad les permite realizar un pago para circular sin restricciones, con el proceso gestionado únicamente a través de la web oficial de la entidad y con pagos seguros por la plataforma en línea PSE. La SDM enfatiza que no existen intermediarios autorizados ni portales alternos. El llamado es a evitar fraudes y consultar siempre los canales oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona el pico y placa solidario en Bogotá?

El pico y placa solidario es una alternativa que permite a los dueños de vehículos particulares en Bogotá pagar una tarifa para poder circular en días y horarios restringidos por la medida de pico y placa tradicional. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, el trámite se realiza únicamente en su página oficial y el pago se efectúa a través de PSE en el mismo portal, garantizando seguridad para los usuarios.

¿Qué horarios y placas pueden circular este martes 27 de octubre de 2026 en Bogotá?

Según la información publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad, este martes 27 de octubre pueden circular vehículos particulares con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 entre 6:00 a. m. y 9:00 p. m. Los taxis y vehículos especiales con placas finalizadas en 1 a 8 pueden hacerlo desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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