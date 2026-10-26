Por: El Espectador

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La localidad de San Cristóbal, ubicada en el suroriente de Bogotá, enfrenta desde este lunes 26 de octubre un corte en el suministro de agua potable que ha afectado a una notable cantidad de barrios. La causa de esta situación fue una falla en el suministro de energía eléctrica, de acuerdo con lo informado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Según la entidad, la eventualidad obligó a suspender parcial o totalmente la operación de la infraestructura encargada de abastecer esta zona de la ciudad. El origen del inconveniente está relacionado con una falla eléctrica, actualmente atendida por Enel Colombia, compañía encargada de operar y restablecer el flujo de energía en el área afectada.

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Como consecuencia directa, los tanques de almacenamiento San Vicente, Alpes, Quindío y Juan Rey, esenciales para distribuir agua en el suroriente de la capital, también se han visto comprometidos. Barrios como Arrayanes I, La Gloria Oriental, Altamira, Altos del Zipa, Juan Rey (La Paz), Moralba, Santa Inés Sur y muchos otros se encuentran actualmente sin acceso a agua potable en distintos sectores, de acuerdo con el reporte de la EAAB. La empresa detalló las áreas exactas que se abastecen de cada tanque, incluyendo límites de calle y carrera para precisar el alcance de la emergencia.

La EAAB enfatizó que, inclusive después de solucionarse el inconveniente eléctrico, el restablecimiento del servicio de agua no será inmediato. El proceso demanda no solo el restablecimiento de la energía, sino también el llenado de los tanques afectados y la estabilización de toda la red de distribución, un procedimiento que toma un tiempo considerable debido a la magnitud de la infraestructura involucrada. Por el momento, la empresa no ha proporcionado una hora estimada para la normalización total en los hogares perjudicados.

Para minimizar los efectos del desabastecimiento, el Acueducto de Bogotá habilitó el suministro de agua potable por medio de carrotanques. Los ciudadanos que necesiten este servicio pueden comunicarse a la línea de atención Acualínea 116. De acuerdo con la EAAB, se mantendrá informada a la comunidad sobre los avances de la restauración y se recomienda a los habitantes hacer un uso responsable del agua disponible mientras la emergencia se supera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios y sectores de San Cristóbal se quedaron sin agua tras la falla eléctrica?

Los barrios afectados, según la EAAB, son aquellos abastecidos por los tanques San Vicente, Alpes, Quindío y Juan Rey, incluyendo sectores como La Gloria Oriental, Altamira, Arrayanes, Juan Rey (La Paz), Moralba y Santa Inés Sur, entre otros. Las áreas específicas se detallan con límites de calles y carreras, según el tanque que los abastece.

¿Cuándo se normalizará el servicio de agua potable en San Cristóbal, Bogotá?

La normalización depende de que Enel Colombia solucione la falla eléctrica, seguido del llenado de tanques y la estabilización de la red de distribución. Por ahora, la EAAB no ha dado un horario concreto para el restablecimiento, y advirtió que el retorno del servicio se hará de forma progresiva en los distintos barrios afectados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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