Por: Portal Bogotá

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Un vibrante encuentro con la cultura campesina y la música tradicional colombiana se vivirá en el concierto de la agrupación Carranga Latino, cuya presentación gratuita fue anunciada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Este evento está programado para el sábado 7 de noviembre de 2026 a las 7:00 p. m. en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, en la localidad de Ciudad Bolívar, específicamente en la calle 66A sur #18U-12. Así lo informó el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá.

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De acuerdo con Idartes, la agrupación Carranga Latino está conformada por cinco artistas que, a lo largo de sus cuatro años de trayectoria, han sabido tejer un puente entre la herencia musical de la carranga y la vitalidad del folclor colombiano, logrando cautivar tanto a niños como adultos en distintos eventos culturales realizados en Bogotá. Su fórmula combina los sonidos emblemáticos del género carranguero —enraizado en la tradición campesina— con una puesta en escena repleta de alegría, cercanía y el espíritu vibrante de la identidad nacional.

La presencia de Carranga Latino en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10 forma parte de la apuesta cultural del Idartes para fortalecer el vínculo de las comunidades de Bogotá con sus raíces. Este concierto también se destaca por su acceso libre, buscando garantizar que la celebración del folclor campesino esté al alcance de todos los habitantes y visitantes de la ciudad. La programación se integra a una oferta más amplia de actividades gratuitas impulsadas desde la Alcaldía, que destacan la cultura como motor de encuentro ciudadano. Así, el evento se plantea no solo como un espectáculo musical, sino como un momento para reafirmar el valor de la diversidad y la tradición popular.

El llamado para el 7 de noviembre en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, reiterado por Idartes, pone en primer plano la importancia de la música como expresión viva del patrimonio colombiano. Al acercar a nuevas generaciones a la carranga y reforzar la identidad a través del arte, la ciudad refuerza su compromiso con una agenda cultural de puertas abiertas que promueve la participación y la pertenencia comunitaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es el concierto gratuito de Carranga Latino en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10?

El concierto organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) con la agrupación Carranga Latino se realizará el sábado 7 de noviembre de 2026 a las 7:00 p. m. en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, en la calle 66A sur #18U-12, en Bogotá.

¿Qué es la carranga y por qué es importante en la tradición cultural de Colombia?

La carranga es un género musical colombiano de origen campesino, caracterizado por ritmos y letras que reflejan la vida en el campo y la identidad rural. Es importante en la tradición cultural de Colombia porque resalta las raíces, costumbres y valores de las comunidades rurales, permitiendo que nuevas generaciones se acerquen y valoren este legado a través de agrupaciones como Carranga Latino.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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