Por: Portal Bogotá

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En la iniciativa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la inclusión y el reconocimiento de las personas cuidadoras emergen como objetivos prioritarios para construir una ciudad accesible para todos. Así lo destacó el alcalde local de Puente Aranda, Víctor Alfonso Cruz Sánchez, quien abrió el Foro y Exposición Temática de Visibilización e Inclusión para Personas con Discapacidad y Personas Cuidadoras, una actividad centrada en la importancia de reconocer las capacidades y experiencias de estos grupos que enfrentan diariamente gran diversidad de retos.

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De acuerdo con la información oficial difundida por la Alcaldía Local de Puente Aranda, la inclusión se entiende no solo como la eliminación de obstáculos físicos, sino también como la superación de barreras de tipo social, económico y cultural que suelen limitar el acceso a la educación, el empleo, la salud y la participación en la vida ciudadana. En palabras del alcalde Cruz Sánchez, “las personas con discapacidad tienen talentos, capacidades, sueños y mucho que aportar a nuestra sociedad”, lo que refleja el llamado institucional a crear condiciones y oportunidades para que su autonomía sea real y sus derechos, plenamente respetados.

Este foro también quiso visibilizar el papel clave de las personas cuidadoras, quienes dedican gran parte de su tiempo y esfuerzo al bienestar de otros. En ocasiones, esta dedicación implica postergar intereses personales, educativos y laborales. Por ello, durante el evento se subrayó la urgencia de reconocer su labor, fortalecer redes de apoyo y promover alternativas que propicien su bienestar a nivel personal y social.

La exposición temática sirvió de escenario para el intercambio de experiencias y para conocer las alternativas institucionales disponibles. Así, el encuentro permitió reflexionar sobre los desafíos y propuestas para responder a las necesidades tanto de personas con discapacidad como de quienes ejercen labores de cuidado. Según la Alcaldía Local de Puente Aranda, el avance hacia una localidad incluyente requiere el compromiso de instituciones, organizaciones sociales, familias y la ciudadanía en general. Solo de esta forma, la accesibilidad, la igualdad y la participación se podrán convertir en parte integral de la vida cotidiana.

Así, desde la entidad local se proyecta continuar generando espacios de diálogo y trabajo conjunto, enfatizando la importancia de que cada persona pueda desarrollar sus capacidades y proyectos de vida con autonomía y dignidad.

¿Cómo promueve la Alcaldía Local de Puente Aranda la inclusión de personas con discapacidad y cuidadoras?

Según la información emitida por la Alcaldía Local de Puente Aranda, la inclusión se propicia mediante foros y exposiciones temáticas que visibilizan tanto las capacidades de las personas con discapacidad como la labor de quienes cuidan de otros. Estas actividades incentivan el diálogo, ofrecen información sobre apoyos institucionales y buscan fortalecer la autonomía y los derechos de estos grupos, resaltando la importancia de sus experiencias y aportes para la construcción de una localidad más incluyente.

¿Por qué es fundamental reconocer el trabajo de las personas cuidadoras en Bogotá?

De acuerdo con el foro realizado y la visión de la Alcaldía Local de Puente Aranda, reconocer la labor de las personas cuidadoras es esencial porque ellas dedican gran esfuerzo a cuidar el bienestar de otros, muchas veces aplazando sus propios planes de vida. Este reconocimiento permite fortalecer redes de apoyo y promover alternativas de acompañamiento, lo que contribuye al bienestar y desarrollo personal y profesional de quienes desempeñan esta función vital en la sociedad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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