Por: Portal Bogotá

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La lucha contra el hurto de vehículos en Bogotá continúa siendo una prioridad en las acciones de la Policía de Bogotá. Durante recientes procedimientos en las localidades de Fontibón y Barrios Unidos, la institución logró capturar a seis personas que estarían implicadas en diversos delitos relacionados con el robo de automotores, de acuerdo con la información suministrada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y reproducida en sus canales oficiales.

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En la localidad de Fontibón, los uniformados notificaron la captura de cinco personas por los presuntos delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego. El operativo tuvo lugar durante actividades rutinarias de registro y control, en las cuales se identificó un vehículo sospechoso que acompañaba a un camión. Al verificar la situación, los agentes incautaron el automóvil en cuestión y hallaron en su interior un dispositivo de grabación digital, conocido como DVR, perteneciente al camión afectado, además de un revólver calibre 38. Según la Policía de Bogotá, este hallazgo fue determinante para el esclarecimiento de los hechos.

En el marco de la misma operación en Fontibón, también se recuperó un furgón que había sido hurtado mediante la modalidad de halado, término que designa el robo cuando el conductor desatiende el vehículo. Las autoridades interceptaron a los tres ocupantes y, al verificar los antecedentes, confirmaron que uno tenía una orden de captura vigente por hechos similares. Todos los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Por otro lado, en el barrio Siete de Agosto, en Barrios Unidos, personal de la Seccional de Investigación Judicial e Interpol (SIJIN) sorprendió a un individuo conduciendo una camioneta que presentaba manipulación en sus sistemas de identificación, práctica conocida como falsedad marcaria. Además, el automóvil tenía registro de hurto reciente bajo la modalidad de atraco. De acuerdo con las fuentes oficiales, el capturado fue presentado a las autoridades competentes para los respectivos procesos judiciales.

En lo que va del año 2026, la Policía de Bogotá reporta la recuperación de 933 vehículos, lo que evidencia la magnitud del fenómeno y el compromiso institucional. Finalmente, las autoridades recordaron la importancia de la denuncia ciudadana a través de la Línea de Emergencias 123 como herramienta clave en la lucha contra el crimen en la capital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos vehículos ha recuperado la Policía de Bogotá en 2026 por robo?

De acuerdo con reportes oficiales mencionados por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, durante 2026 la Policía de Bogotá ha logrado recuperar 933 vehículos que habían sido reportados como hurtados.

¿Qué es la modalidad de halado en el robo de vehículos en Bogotá?

La modalidad de halado se refiere a los casos en los que un vehículo es robado cuando su conductor lo deja descuidado, permitiendo que los delincuentes lo tomen sin ejercer violencia directa. El término fue empleado en el contexto de la recuperación de un furgón robado en Fontibón, según información de la Policía de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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