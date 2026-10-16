Por: Portal Bogotá

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La búsqueda de vivienda propia en Bogotá es una realidad para muchas familias, y la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) busca acercarse a los ciudadanos para ofrecerles información y asesoría completamente gratuita. Según información oficial de la entidad, este sábado 17 de octubre del 2026, volverá la estrategia conocida como “La toma de las salas de ventas” a seis localidades de la ciudad: Fontibón, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Suba, Usme y Bosa. El principal objetivo es que quienes planean visitar proyectos inmobiliarios puedan resolver todas sus dudas sobre los subsidios distritales disponibles para la compra de vivienda, así como los montos, requisitos y tipos de ayuda económica ofrecidos.

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De acuerdo con la página de la Secretaría Distrital del Hábitat, este ejercicio lleva la asesoría institucional directamente a los lugares donde se desarrollan los proyectos de vivienda, facilitando el acceso a la información para todos los interesados. No solo se abordan inquietudes sobre los subsidios, sino que también se busca orientar a las familias en procesos que suelen ser complejos y generar inseguridad.

Durante la jornada de este sábado, los asesores de la Secretaría visitarán múltiples proyectos distribuidos en diversas zonas. En Fontibón, los puntos estarán en el proyecto Navarra (carrera 123 #13A-42) y Vilamonte Turin (calle 17 # 96H-28). En Rafael Uribe Uribe se encuentran Parque Estación (calle 51 sur # 13C-54) y Molinos Caracas (carrera 10 # 51sur-50). Para Santa Fe, el punto será Triventto (diagonal 4A # 15A-16). En Suba, las asesorías serán en los proyectos Alamo, Almendro, Canelo, Roble, Guayacán, Manzano, Pimiento, Pomelo y Ciruelo (calle 235 # 52-50, Lagos de Torca). En Usme, se atenderá en Senderos del Portal, Balcones del Portal (calle 65C sur # 11-90, Centro Comercial Altavista) y Cantarrana Hill’s (avenida Caracas # 109-15 sur). Finalmente, en Bosa, en Rosa Violeta (calle 57Q sur # 75C-24) y en los proyectos La Gratitud I, II, IV y La Unión I y II (carrera 95A # 90-42 sur).

La Secretaría Distrital del Hábitat recalca que toda la oferta de servicios es completamente gratuita y nadie está autorizado a cobrar dinero ni a pedir favores para la asignación de subsidios o la agilización de trámites. Esta iniciativa busca no solo facilitar el acceso a vivienda digna, sino también proteger a los ciudadanos de posibles estafas o malos manejos. La información proporcionada puede consultarse también en la cuenta oficial de la entidad y está dirigida a todas las personas interesadas en encontrar alternativas de vivienda propia en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo acceder a los subsidios de vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat en Bogotá?

Para acceder a los subsidios de vivienda que ofrece la Secretaría Distrital del Hábitat, usted debe asistir a las jornadas informativas como “La toma de las salas de ventas”, donde los asesores de la entidad brindan asesoría sobre los tipos de subsidios, los montos y los requisitos que se deben cumplir. Toda la información y los trámites son gratuitos, por lo cual no se necesita intermediarios ni pagos adicionales. Es fundamental seguir las indicaciones oficiales y no confiar en personas que pidan dinero a cambio de facilitar el proceso.

¿En qué consiste la estrategia ‘La toma de las salas de ventas’ de la SDHT?

La estrategia llamada “La toma de las salas de ventas”, de acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat, consiste en llevar la asesoría institucional directamente a los proyectos de vivienda en diferentes localidades de Bogotá. El propósito es que las familias interesadas en comprar vivienda propia reciban información de manera directa y resolver sus dudas en el mismo sitio donde se ofrecen las alternativas habitacionales, todo de manera fácil, cercana y gratuita.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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