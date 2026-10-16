Por: Portal Bogotá

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La Lotería de Bogotá ha revelado los resultados del sorteo número 2868, efectuado el jueves 15 de octubre de 2026, ofreciendo a los participantes la oportunidad de revisar los números ganadores que reparten premios superiores a los $ 34.000 millones. De acuerdo con la información entregada en el portal oficial de la Lotería de Bogotá, el gran premio mayor, que asciende a $ 12.000 millones, fue adjudicado al billete con el número 4486 de la serie 335.

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El sorteo no solo otorgó el mencionado premio mayor, sino que también dispuso una variedad de premios secundarios, llamados "premios secos", que permiten a más personas salir beneficiadas con la esperanza de cumplir diversas metas personales. Entre las categorías destacadas se encuentra el "Abrazo Millonario", con un monto de $ 1.000 millones, entregado al número 1832 de la serie 403. Asimismo, el “Rugido de la Fortuna” por $ 500 millones fue asignado al número 0985 de la serie 109.

La lista de premios secos continúa con el “Vuelo de la Suerte”, que otorga $ 200 millones y tuvo números ganadores como el 0820 de la serie 235, el 1957 de la serie 431 y el 3503 de la serie 423. El premio “El Beat Ganador”, con un valor de $ 50 millones, benefició, entre otros, a los números 0381 (serie 396) y 5076 (serie 116). Más premios menores como “La Ola Millonaria” por $ 20 millones y “El Salto Dorado” por $ 10 millones ampliaron el grupo de afortunados con una larga lista de números y series favorecidos.

De acuerdo con el cronograma publicado por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, el sorteo de la Lotería de Bogotá se realiza todos los jueves a las 10:30 p. m., lo que permite a los interesados participar semanalmente adquiriendo su fracción o billete, ya sea mediante puntos de venta autorizados, el lotero de confianza o de forma electrónica en el sitio oficial de la Lotería de Bogotá.

En cuanto a la entrega de premios, la organización explica que las personas que ganen montos menores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden reclamar el dinero en los puntos de venta autorizados o a través de su lotero habitual. En caso de premios superiores a esa cantidad, el cobro debe efectuarse directamente en la sede principal de la Lotería de Bogotá, ubicada en la carrera 32A # 26-14 en la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los números ganadores del sorteo 2868 de la Lotería de Bogotá?

En el sorteo número 2868 llevado a cabo el 15 de octubre de 2026, el número ganador del premio mayor fue 4486 de la serie 335. Además, se entregaron premios secos destacados como el 1832 (serie 403) para el “Abrazo Millonario” y el 0985 (serie 109) para el “Rugido de la Fortuna”, entre otros muchos premios que incrementaron las posibilidades de obtener una ganancia para diversos participantes, según lo publicó la Lotería de Bogotá.

¿Cómo se puede reclamar un premio de la Lotería de Bogotá?

Según la Lotería de Bogotá, los premios menores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden reclamarse directamente con el lotero de confianza o en un punto de venta autorizado. Si el premio supera este valor, el ganador debe presentarse en la sede de la Lotería de Bogotá, ubicada en la carrera 32A # 26-14 en Bogotá, para hacer efectivo el cobro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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