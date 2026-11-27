Por: Portal Bogotá

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La Lotería de Bogotá celebró su sorteo número 9925 el jueves 26 de noviembre de 2026, repartiendo premios por más de 34.000 millones de pesos, según los datos publicados por la propia Lotería de Bogotá. El premio mayor, de 12.000 millones de pesos, quedó en manos del número 9925 de la serie 355, marcando una noche especial para quienes apostaron por esa combinación y reflejando la magnitud de los premios a entregar en este tipo de juegos de azar en la capital del país.

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Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá otorgó un robusto plan de premios secos, sumando 53 reconocimientos adicionales. El principal de estos premios secos fue de 1.000 millones de pesos, adjudicado al número 9660 de la serie 016. Otro premio destacado correspondió a 500 millones de pesos, ganado por el número 5246 de la serie 333. Tres afortunados resultaron ganadores de 200 millones de pesos, y hubo premios importantes de 50 y 20 millones repartidos entre varias combinaciones de números y series específicas. Asimismo, la lista se amplió con más de 20 premios secos de 10 millones.

La estructura del sorteo incluye categorías de premios diferenciadas: al premio mayor se le suman los premios secos, que reconocen otras combinaciones ganadoras con cifras muy atractivas. Todo este proceso, de acuerdo con la información oficial de la Lotería de Bogotá, se realiza los jueves a las 10:30 de la noche, en cumplimiento con el cronograma establecido por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

Para quienes desean participar, la Lotería informa que es posible adquirir billetes y fracciones de forma segura tanto con los loteros autorizados como mediante su sitio web oficial. Si usted resulta ganador, el proceso de cobro depende del monto: premios inferiores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes se pueden reclamar con el lotero o en puntos de venta autorizados; mientras que sumas superiores a ese umbral exigen dirigirse a la sede principal de la Lotería de Bogotá, situada en la carrera 32A #26-14 en la ciudad.

Este esquema de premios y la diversidad de oportunidades para ganar reafirman el atractivo de este sorteo capitalino, que cada semana sigue generando expectativa y oportunidades para sus jugadores habituales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los resultados completos de la Lotería de Bogotá del 26 de noviembre de 2026?

El sorteo 9925 de la Lotería de Bogotá entregó un premio mayor de 12.000 millones de pesos al número 9925 de la serie 355, complementado por 53 premios secos que oscilaron entre los 1.000 y 10 millones de pesos, con múltiples combinaciones detalladas por la entidad organizadora.

¿Cómo se pueden reclamar los premios de la Lotería de Bogotá según su valor?

De acuerdo con la Lotería de Bogotá, los premios inferiores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes pueden cobrarse con loteros de confianza o en puntos de venta autorizados, mientras que montos superiores deben ser reclamados directamente en la sede principal de la Lotería en la carrera 32A #26-14 en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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