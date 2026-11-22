En una época en la que se buscan nuevos descuentos para las compras de diciembre, uno de los juegos de azar más reconocidos en el país hizo feliz a una buena cantidad de apostadores.

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Un apostador en Santa Marta acertó las cinco balotas del sorteo 0645 de MiLoto y obtuvo un premio mayor de $ 120 millones durante una semana histórica para el juego.

Según el balance oficial divulgado el 20 de noviembre de 2026 por el operador y replicado por Portafolio, esta jornada premió además a 9.675 participantes y repartió más de $ 193 millones en distintas categorías.

La combinación vencedora estuvo integrada por los números 10, 26, 29, 35 y 37, adquiridos bajo modalidad automática mediante la plataforma digital Baloto.com, canal que nuevamente comercializó el tiquete ganador.

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Con este acierto electrónico, la capital del Magdalena celebra por segunda ocasión un ganador del acumulado principal desde la creación oficial de esta modalidad de suerte y azar en Colombia.

“Por segunda vez durante la semana, MiLoto entrega su premio mayor”, destacó la entidad operadora al resaltar la racha de fortuna registrada recientemente entre sus apostadores nacionales.

La bolsa total entregada en el sorteo 0645 de MiLoto demuestra que miles de jugadores obtuvieron recompensas secundarias, superando conjuntamente los $193 millones distribuidos entre los 9.675 tiquetes premiados en todo el país.

El boleto victorioso en territorio samario correspondió a una selección aleatoria del sistema, alternativa tecnológica que facilita participar rápidamente sin elegir manualmente cada cifra antes del cierre de apuestas.

Asimismo, la venta virtual mediante Baloto.com confirma el crecimiento sostenido de las transacciones digitales dentro del sector colombiano de juegos de suerte y azar durante los últimos meses.

Trámite de cobro y cifras históricas de MiLoto

Para hacer efectivo el desembolso correspondiente, el nuevo millonario tendrá que contactar directamente a la Fiduciaria de Occidente y formalizar allí la respectiva solicitud administrativa de reclamación financiera.

Adicionalmente, resulta indispensable revisar los requisitos y etapas dispuestas dentro del portal web oficial de Baloto, dado que el informe público omite plazos específicos o documentos particulares exigidos.

Por consiguiente, las directivas recomiendan acudir exclusivamente a los medios institucionales autorizados para verificar cada paso obligatorio antes de presentar el comprobante electrónico ganador ante la entidad fiduciaria encargada.

Más allá de este golpe de suerte semanal, los indicadores financieros acumulados evidencian la sólida acogida comercial que mantiene MiLoto entre los apostadores colombianos desde su lanzamiento oficial.

Entre el 20 de octubre de 2023 y el 16 de noviembre de 2026, el operador contabilizó ventas totales por $187.505 millones tras comercializar exactamente 40.556.025 tiquetes en el país.

Durante ese mismo lapso de operación continua, el juego desembolsó $65.743 millones en incentivos económicos, beneficiando directamente a 3.993.745 ganadores en múltiples categorías de premiación nacional.

Asimismo, la operación comercial transfirió $27.093 millones destinados a fortalecer el sistema de salud colombiano, consolidando recursos públicos relevantes provenientes de las apuestas legales supervisadas en territorio nacional.

Estos recursos girados al sector sanitario demuestran cómo la participación constante de los jugadores impulsa simultáneamente premios atractivos y financiación social para millones de ciudadanos colombianos.

Cada sorteo hechdo refuerza la confianza del público apostador, ofreciendo mecanismos transparentes de premiación electrónica y canales accesibles para consultar resultados oficiales tras cada jornada nocturna en Colombia.

De esta manera, las estadísticas acumuladas desde octubre de 2023 reflejan tanto el dinamismo permanente de participación ciudadana como el impacto fiscal generado más allá de cada premio mayor individual.

MiLoto es una modalidad de juego de suerte y azar creada por Baloto y regulada por Coljuegos en Colombia para ofrecer mayores probabilidades de ganar premios millonarios con bajo costo económico.

Cada apuesta cuesta exactamente $4.000 pesos, IVA incluido, y consiste en elegir cinco números distintos entre el 1 y el 39, bajo selección manual o automática en puntos autorizados o plataformas digitales.

Sus sorteos oficiales ocurren todos los lunes, martes, jueves y viernes entre 10:00 y 10:15 de la noche, entregando premios desde dos aciertos y un acumulado mayor inicial de $120 millones colombianos.

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