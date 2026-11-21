La Lotería de Boyacá confirmó una auditoría exhaustiva sobre los resultados de 10 sorteos realizados durante 2025, tras viralizarse denuncias digitales que cuestionan la ausencia de los dígitos 7, 8 y 9 en dichas series oficiales.

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Según las publicaciones difundidas recientemente en redes sociales, algunas personas insinuaron que las balotas identificadas con esos tres números habrían sido extraídas intencionalmente durante los juegos semanales cuestionados.

Mediante un comunicado oficial emitido en Tunja el 18 de noviembre de 2026 y replicado por Blu Radio, la entidad departamental aclaró que las series examinadas corresponden exactamente a los sorteos 4571 a 4580, jugados entre mayo y julio de 2025.

El primer juego de ese grupo específico ocurrió el sábado 10 de mayo de 2025 en Tunja, contando con transmisión televisiva en directo mediante Canal Trece y las plataformas digitales institucionales.

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“De manera detallada los hechos objeto de análisis a efectos de determinar si pudo haber existido un error involuntario desde el punto de vista humano o técnico”, anunció la Lotería de Boyacá sobre esta indagación interna.

“Rigurosos protocolos de preparación y ejecución de cada sorteo”, resaltó la administración departamental al explicar que ejecutará dicha verificación profunda pese a cumplir estrictos controles operativos permanentes en todas sus emisiones semanales.

Asimismo, la organización enfatizó que delegados de Control Interno, la coordinación de sorteos, la Alcaldía y apuestas permanentes supervisan presencialmente cada sorteo conforme a sus respectivas funciones legales vigentes.

Para evidenciar su transparencia financiera y operativa, la entidad reportó que esos 10 sorteos cuestionados entregaron premios en poder del público por un valor total de $7.211.696.010.

Igualmente, recordó que Coljuegos la distinguió en 2025 como la lotería colombiana con mayor volumen de premios pagados, transfiriendo además $51.716.156.234 al sector salud nacional según reportes oficiales de vigilancia.

Postura sindical y antecedentes operativos de la entidad

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de la Lotería de Boyacá, Sintraloteben, sostuvo que la ausencia estadística de los dígitos 7, 8 y 9 resulta insuficiente para probar una sustracción deliberada de balotas.

Aunque la organización sindical respaldó ampliamente la veeduría ciudadana, exigió sustentar cualquier acusación de fraude mediante evidencias técnicas verificables, solicitando respeto hacia los empleados y rigor informativo antes de difundir rumores digitales.

De acuerdo con Sintraloteben, la empresa inspeccionó todos sus mecanismos internos apenas recibió la observación inicial, adquiriendo oportunamente una nueva balotera junto con otro juego completo de balotas certificadas.

El sindicato precisó que dicha renovación tecnológica ocurrió previamente por iniciativa preventiva institucional y tampoco obedeció a una reacción tardía frente a la reciente polémica generada en redes sociales.

Como antecedente histórico relevante, en diciembre de 2021 la entidad departamental afrontó otra recordada controversia operativa durante el juego promocional raspa y gana correspondiente al sorteo del 18 de diciembre.

En aquella ocasión circularon por todo el país 50.000 fracciones premiadas con computadores portátiles en lugar de 50 previstos inicialmente, vendiéndose cerca de 20.000 billetes, hecho que la exgerente Ángela Ávila atribuyó a un error humano de la firma impresora.

Actualmente, mientras concluye la auditoría interna anunciada, los juegos semanales operan con total normalidad tras caer el premio mayor de $15.000 millones del sorteo 4650 el pasado 14 de noviembre en Pitalito, Huila, antes de jugarse el sorteo 4651 este sábado 21 de noviembre.

El gerente encargado y representante legal de la Lotería de Boyacá es Diego Fernando Hernández Ruiz, quien asumió la dirección de la entidad departamental durante la administración del gobernador Carlos Amaya para el periodo 2024-2027.

Bajo su gestión, el organismo encargado de administrar el monopolio rentístico de juegos de suerte y azar en el departamento ha fortalecido sus transferencias económicas destinadas a financiar el sistema de salud público colombiano.

Adicionalmente, la operación administrativa y comercial de los sorteos semanales cuenta con el respaldo permanente de una junta directiva presidida por el mandatario seccional, así como de delegados de Control Interno, la coordinación de sorteos, la Alcaldía de Tunja y representantes de apuestas permanentes. Estos funcionarios supervisan conjuntamente la transparencia de cada sorteo ordinario y extraordinario realizado en la capital boyacense.

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