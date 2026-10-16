Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá está reforzando su presencia internacional a través de la cultura gracias a un acuerdo que une sus esfuerzos con São Paulo, Brasil, dos de las metrópolis culturales más importantes de América Latina. De acuerdo con información oficial de la Alcaldía de Bogotá, el secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo, y el secretario municipal de Cultura y Economía Creativa de São Paulo, Totó Parente, concretaron una alianza que permitirá que ambas ciudades sean invitadas de honor en eventos artísticos relevantes durante los próximos años.

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El pacto establece que São Paulo tendrá un papel principal como ciudad invitada en la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG27, programada para septiembre y octubre del próximo año en Bogotá. De igual manera, la capital colombiana será invitada de honor en la Virada Cultural de São Paulo, prevista para mayo de 2027. Según el alcalde Carlos Fernando Galán, esta alianza representa un hito fundamental porque ambas ciudades son líderes en gestión y oferta cultural, y su colaboración podría fortalecer la posición de Bogotá como Capital Iberoamericana de las Culturas 2027, una designación otorgada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.

El acuerdo no solo se limita a la presencia en grandes eventos, sino que busca un intercambio constante y profundo en áreas como asistencia técnica, compartición de experiencias y conocimientos, así como la creación de iniciativas conjuntas. El objetivo es mejorar el desarrollo cultural, social y económico de ambas ciudades y cumplir los planes de desarrollo local y la Agenda 2030. Trujillo, el secretario de Cultura de Bogotá, resaltó que con este acuerdo no solo se reciben delegaciones internacionales, sino que también artistas bogotanos tendrán la oportunidad de circular por escenarios internacionales, fortaleciendo así los lazos y la proyección internacional de la ciudad.

Durante la visita de la delegación de São Paulo a Bogotá, los funcionarios brasileños conocieron proyectos emblemáticos bogotanos como el TransMiCable, el centro CREA, la Biblioteca Pública El Mirador, el corredor Illimaní, el Museo de la Ciudad Autoconstruida, el Centro Felicidad Chapinero, el Bronx Distrito Creativo y los programas Barrios Vivos y BibloRed. Parente, secretario de Cultura de São Paulo, destacó la importancia de replicar algunas de estas iniciativas en su ciudad.

La Bienal BOG27 contará con un equipo curatorial de expertos internacionales y locales, reafirmando el compromiso de Bogotá de posicionarse como centro cultural de la región y punto de encuentro de artistas, comunidades y propuestas que marcarán la agenda cultural iberoamericana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG27 y cuál será su importancia?

La Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG27 es un evento cultural que tendrá lugar en Bogotá durante septiembre y octubre del próximo año, donde la ciudad recibirá a São Paulo como invitada de honor. Este encuentro, organizado por un equipo curatorial especializado, se perfila como un punto de referencia en la agenda artística iberoamericana, fortaleciendo el intercambio cultural y la proyección internacional de Bogotá.

¿Por qué Bogotá fue designada Capital Iberoamericana de las Culturas 2027?

Bogotá recibió el reconocimiento de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas como Capital Iberoamericana de las Culturas 2027 por su diversidad, liderazgo cultural y la transformación social, territorial y económica alcanzada a través de la cultura. Esto implica un papel protagónico en la conversación cultural regional y la visibilización de las iniciativas artísticas y comunitarias bogotanas a nivel internacional.

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