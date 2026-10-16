Por: Portal Bogotá

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El esfuerzo por mejorar el entorno urbano de Chapinero avanza con determinación. El Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB) llevó a cabo una importante intervención en los separadores y andenes que se encuentran entre las carreras Séptima y Novena de esta localidad. Según datos del Jardín Botánico de Bogotá, en estos espacios, que suman 474 metros cuadrados, se replantaron un total de 3.185 ejemplares de dos especies: 1.873 hiedras y 1.302 vincas variegadas. La intención de esta labor era revitalizar zonas que, hasta el momento de la intervención, carecían de material vegetal, aportando así al reverdecer de la capital.

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Ana Cristina Cano, ingeniera de la línea de jardinería del JBB, explicó que parte de la replantación incluyó 250 metros cuadrados de coberturas vegetales que estuvieron protegidas durante un periodo considerable por "varias polisombras debido a una de las obras del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)". Este tipo de obras suelen requerir esfuerzos conjuntos para mantener los espacios verdes a salvo durante los trabajos en la infraestructura urbana.

Cano destacó que, a diferencia de otros sectores de Bogotá, las jardineras intervenidas en la calle 85 se encuentran en una zona que no enfrenta problemáticas sociales que afectan negativamente a muchos jardines de la ciudad, como es la presencia de habitantes en condición de calle o el depósito inadecuado de basura y escombros.

Sin embargo, la ingeniera subrayó la importancia del compromiso ciudadano: el nuevo verde plantado únicamente logrará perdurar si las personas adoptan buenas prácticas y actitudes responsables hacia el entorno. Cano afirmó: "El esfuerzo y dedicación que hacemos para renaturalizar el Distrito con nuevos jardines no pueden perderse por el comportamiento inadecuado de algunas personas. El llamado siempre será a cuidar nuestras coberturas vegetales".

El llamado a la responsabilidad y al cuidado fue compartido por Cristian Díaz, técnico de la Subdirección Técnica Operativa del JBB, quien también participó en la intervención y señaló el trabajo bajo condiciones adversas, tanto bajo la lluvia como con sol intenso. Díaz recalcó que para su equipo "duele mucho cuando nuestras jardineras palidecen por los impactos de la comunidad", ya que estos jardines embellecen a Bogotá.

Para más información sobre las acciones recientes del Jardín Botánico de Bogotá y los avances ambientales integrados al Plan Distrital de Desarrollo ‘Bogotá Camina Segura’, el informativo Mutisia reúne detalles relevantes sobre estas actividades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron las especies de plantas replantadas por el Jardín Botánico de Bogotá en Chapinero?

De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, durante la intervención en los separadores y andenes de Chapinero se replantaron dos especies: hiedras, con 1.873 ejemplares, y vincas variegadas, con 1.302 plantas. Estas coberturas buscan recuperar el verde en zonas anteriormente desprovistas de material vegetal.

¿Por qué es importante el comportamiento ciudadano para preservar los jardines urbanos en Bogotá?

Según Ana Cristina Cano, ingeniera del Jardín Botánico de Bogotá, el éxito de la renaturalización depende tanto del trabajo técnico como de la responsabilidad de las personas que transitan por estos espacios. Actitudes como no arrojar basura y cuidar las plantas son cruciales para asegurar que el esfuerzo invertido no se pierda y que los jardines continúen embelleciendo la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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