Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) comunicó a la ciudadanía que fue necesario intervenir de manera preventiva una red de acueducto en un sector específico de la ciudad, debido a trabajos adelantados por un urbanizador el 16 de octubre de 2026. Según información oficial divulgada por la EAAB, esta acción tuvo como objetivo evitar daños mayores en la infraestructura de distribución de agua potable en la capital.

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La intervención trajo consigo la suspensión temporal del servicio de agua en una zona definida del occidente de Bogotá, entre la avenida carrera 114 y la avenida carrera 129, y entre la avenida calle 22 y la avenida calle 24. De acuerdo con los datos entregados por la empresa, la afectación impacta directamente a los habitantes de los barrios Atahualpa, El Refugio y Brisas Aldea, localizados en la localidad de Fontibón.

Frente a la suspensión del servicio esencial, la firma urbanizadora a cargo de las obras informó a la EAAB que los trabajos culminarán en la noche del viernes 16 de octubre, lo que permitiría que el abastecimiento de agua se recupere de manera gradual en el sector a partir de las 10:00 p. m. de ese mismo día. La empresa también notificó que estará vigilando de manera permanente el desarrollo de las labores realizadas por el constructor, con el propósito de que la interrupción sea lo más breve posible para los ciudadanos afectados.

Como medida de contingencia y para disminuir el impacto de la suspensión, la constructora habilitó el servicio de carrotanques. Este mecanismo permitirá abastecer a quienes necesiten agua, priorizando la atención de clínicas, hospitales y lugares de concentración pública. Quienes requieran el apoyo de carrotanques pueden solicitarlo llamando al número 318 171 8805, de acuerdo con la información brindada por la EAAB.

La EAAB extendió su agradecimiento a los ciudadanos por la comprensión en medio de esta situación y enfatizó la importancia de monitorear continuamente los trabajos de reparación, con la finalidad de restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se restablecerá el servicio de agua en Fontibón tras las obras del 16 de octubre de 2026?

De acuerdo con la información proporcionada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, el restablecimiento del servicio de agua en los barrios Atahualpa, El Refugio y Brisas Aldea de Fontibón será gradual a partir de las 10:00 p. m. del viernes 16 de octubre de 2026, momento en el que se espera la culminación de los trabajos por parte de la constructora.

¿Cómo solicitar un carrotanque de agua durante la suspensión del servicio en Fontibón?

Durante la suspensión temporal del suministro de agua, la constructora dispuso de carrotanques para la atención de los usuarios afectados. Para solicitar este servicio, se debe llamar al número celular 318 171 8805. La prioridad se dará a clínicas, hospitales y centros de concentración pública, según lo informado por la empresa responsable.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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